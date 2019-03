PETRÁČEK: Poklad v mokřadu. Je-li prioritou omezit důsledky sucha, pak i daněmi

PRAHA Mokřady patřily k nepřátelům člověka a civilizace. Podobně jako lesní masivy. Jestli kdysi k něčemu sloužily, pak k obraně. Proto – za hradbou Hercynského lesa – se Čechy nestaly římskou provincií. Proto – za hradbou mokřadů – se u řek stavěla blatná hradiště.

Blíží se 500 let od příjezdu Cortése do Mexika. Bude se připomínat v den, kdy poprvé přistál? Ale tam byl mokřad, který ho odradil. Nebo až v den, kdy našel místo na suchu? To už je dávno. Dnes se mokřady cení a chrání. Nejvíc tam, kde krajinu začíná měnit sucho, tedy i ve střední Evropě včetně Česka.

Sucho – i jiné neblahé projevy změny klimatu – mění priority a jejich pořadí. Že mokřady mají význam, se vědělo i dříve. Znali to už inženýři Rožmberků, když přetvářeli krajinu Třeboňska. Někdejší mokřady spoutali systémem stok a rybníků, ale vodu v krajině udrželi. Funguje to i po 500 letech, jak se ukázalo v srpnu 2002: při povodních rybník Rožmberk a mokřady nad ním zadržely víc vody než přehrady.

Už tehdy bylo zřejmé, že mokřady nehrají jen roli uchovávačů biodiverzity k potěše vědců. Priority se ale mění dál a hrozbu povodní doplnila hrozba sucha. Ta je aktuální. A aktuální neznamená jen teď, letos, v nejbližších letech. Může to být „na furt“ – alespoň z hlediska generace, která teď žije, rozhoduje o prioritách a sama přivádí na svět další generaci.

Tím jsme u politické stránky věci. Mění-li se pořadí priorit, opakuje-li se sucho pět let, neměl by nastat širší konsenzus? Je-li pro přírodovědce i hospodáře prioritou omezování důsledků sucha, nemělo by to být prioritou i pro ty, kteří určují detaily daní? Je-li pro hospodáře výhodnější vysušit mokřad ležící na neplodné půdě a zároveň se vláda snaží uchovat mokřady v krajině pomocí dotací, něco je někde špatně. Aby to člověk pochopil, nemusí být certifikovaným hydrologem či hospodářem. Stačí vyjít do Českého krasu tam, kde byly známé Bubovické vodopády. Byly? Ano, voda tam už neteče, neboť v Bubovickém potoce jaksi došla. Možná tam někdo vysušil půdu proto, že je to finančně výhodnější.