PETRÁČEK: Pramáti Čech. Proč je lepší nechat tvar příjmení na ženách

Praha Jak poznáte, že nějaký průšvih končí? Buď tak, že to někdo sdělí úředně. Jako včera vláda Slovinska, když zrušila stav epidemie. Anebo nepřímo, třeba na tom, že se prosazují okrajová témata. I takto lze vnímat doporučení sněmovního výboru pro veřejnou správu. Jde o novelu zákona o matrikách, o to, aby si ženy mohly volit nepřechýlenou formu příjmení.

Když se to téma objevilo na podzim, vyvolalo společenské emoce. Teď sněmovnu čeká repete. S tím rozdílem, že tentokrát bychom na neúspěch novely sázet nemuseli.

Ten spor lze vtěsnat do otázky: Jsou jazyková pravidla nadřazena pravidlům občanským? Pokud ano, nezmění se ani zákon o matrikách, ani pravidlo přikazující ženský tvar příjmení (typicky koncovku -ová), ani praxe jeho obcházení. Například tak, že dotyčná se přihlásí k jiné národnosti či náboženské skupině, občas i lživě. Pokud jazyková pravidla těm občanským nadřazena nebudou, forma příjmení se stane věcí osobní volby, čímž by odpadlo obcházení zákona, či přímo lhaní.

Vláda – byť například ministr vnitra Jan Hamáček byl loni pro uvolnění – se drží jazykového argumentu: pro novelu zákona není důvod, neboť přechylování je typickým znakem českého mluvnického systému. Což je pravda. Jenže mluvnický argument je dost nízko na žebříčku důvodů.

Daleko spíše chtějí ženy neutrálně znějící příjmení proto, že žijí či pracují v cizině, v zemích, kde musejí vysvětlovat, že Nováková je skutečně manželka Nováka, i když se jejich příjmení liší. (Zkuste to vysvětlit algoritmu pro strojové zpracování dat.) Navíc i u nás stále stoupá počet žen, jejichž příjmení se bez -ová obejde. Třeba populární blogerka Do Thu Trang na webu Lidovky.cz.

Úhrnem. Kdyby uvolnění zákona ve sněmovně prošlo, jistě by se našly ženy, které si zvolí nepřechýlené příjmení jen z plezíru či módy. Ale ty by se ztratily v množství těch, jejichž netypická příjmení určují sňatky či praktické potřeby života v cizině. O to tu jde. Ne o to, zda by se partnerka praotce Čecha měla jmenovat Češka, nebo Čechová.