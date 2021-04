PETRÁČEK: Presumpce rasismu. Proč se z liberální demokracie stává nadávka

Hodně se mluví o právním státu, tedy vládě zákonů. Hodně se mluví i o liberální demokracii, jež se právním státem ráda zaklíná, ale lidé ji vnímají různě. Jako pojistku hodnot ideologie pokroku, ale u nás už spíše jako nadávku. Její střet s právním státem ukazuje vývoj fotbalové kauzy Kúdela vs. Kamara.

Slávista Kúdela údajně řekl Kamarovi z Glasgow Rangers, že je „zasr* opice“, ale není na to důkaz. Šlo o rasismus, či jen emocí vyhrocenou vulgaritu? Dokud to bylo jen mezi Slavií a Rangers, bylo to téma pro znalce fotbalu. Když spor povýšil na úroveň UEFA, je to téma pro znalce disciplinárního řádu. (A pro ty, kteří nechápou, že slovní nadávka, ač by byla skutečně rasistická, se trestá přísněji než prokopnutá hlava brankáře Slavie.) Ale teď má Kúdelu obvinit z rasismu skotská policie. Tak to podle ČTK řekl Kamarův právník Anwar. Tu už by nehrozil jen fotbalový trest, ale až půl roku za mřížemi. A společensky by to byla úplně jiná liga.



Nemusíme si dělat iluze o fotbalistech, o tom, co si myslí či říkají. Ale dělali jsme si iluze o právním státu a zásadách typu presumpce neviny. Ano, bafuňáři v kultuře, korporátu i sportu včetně UEFA podléhají společenským tlakům toho typu, jaký razila kampaň Me Too! „Věřte ženám,“ znělo heslo, i když se pak ukázalo, že leccos bylo jinak. „Stojím si za svým hráčem,“ zní heslo dnes, ještě než lze cokoliv doložit. Toto ale nesmí proniknout do policie a justice. Že by to ve Skotsku neplatilo? Sledujme to.

Kruciáta proti rasistům občas připomíná středověká tažení proti kacířům. „Pobijte je všechny, Bůh si ty své pozná,“ řekl před 800 lety papežský legát u Béziers. Toto pojetí právního státu se objevuje i teď. O trestech, společenském znemožnění či konci kariéry rozhodují víc obhájci hodnot (pravé víry, říkávalo se), lídři kampaní a globální IT firmy než nástroje skutečně právního státu. Je dobré s tím počítat a dávat si pozor. Ale nesmíme se divit, že se nadává na liberální demokracii.