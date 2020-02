PETRÁČEK: Proč se český skauting nepojí se zneužíváním dětí

PRAHA I dnes se často připomíná cejch nesvobody, který si neseme z komunismu. Občas dokonce i Mojžíš, který vedl lid Izraele čtyřicet let pouští, aby vymřeli ti poznamenaní otroctvím v Egyptě. Ale cejch nesvobody má také odvrácenou stranu – řekněme odolnost vůči trendům, jež vypadají na první pohled nevyhnutelně či pokrokově.

Příklad: Čím víc zaznívá argument, že za neblahými výsledky voleb a růstem populismu stojí „agenti Putina“, hackeři či Moskvou organizovaná propaganda, tím víc si pamětník evokuje „ideodiverzní centrály“, na něž vše špatné sváděli komunisté, a tím je ostražitější. Říká si, že všechno špatné bývá k něčemu dobré.

Ukázkou je zpráva, že američtí skauti (Boy Scouts of America) vyhlásili bankrot. O ochranu před věřiteli nepožádali proto, že by špatně hospodařili, ale proto, že jsou v tísni žalob o finanční náhrady za zneužívání dětí. To neznamená konec skautů v USA, jen bankrot jejich střechové organizace. Ale posiluje to neblahý společenský cejch, který se nad nimi vznáší. Vyhroceně ho lze shrnout takto: další instituce (po katolické církvi, Hollywoodu atd.), jež vznikla jako opora světa „starého bílého muže“, nedokázala zabránit zneužívání slabších včetně dětí a odhalila, na jak vratkých nohách stojí.

Riziko zneužívání dětí je skutečnost, kterou nemá smysl bagatelizovat. Stoupá tam, kde dospělí působí s mládeží, tedy ve skautu, pionýru či komsomolu. I u nás známe případy zneužívání dětí ve skautu. Bývalí vedoucí Piškot a Meluzín jich zneužili 39 a v roce 2013 byli odsouzeni k deseti letům vězení a odškodnému 300 tisíc korun (směšná částka ve srovnání s USA). Ale skaut jako organizace to přestál. Snad je to i tím, že u nás nevyvolává pocit dominance. Že organizace zakázaná nacisty (1941), stalinisty (1948) i normalizátory (1970) si vypracovala sebezáchovné mechanismy. Možná i proto český skauting není systémově spojován se zneužíváním dětí. Ano, zkušenost z éry zakazování či ilegality je užitečná. Ale pozor, i ta se dá bez stálé sebereflexe promarnit.