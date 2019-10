PETRÁČEK: Rozloučení s Chramostovou je v souvislosti s Gottovým pohřbem sondou do duše společnosti

Je zajímavé, přicházejí li události spárovaně. Třeba když Nobelovu cenu za literaturu dostali Tokarczuková (2018) a Handke (2019), takže ti, kdo nemají rádi toho či onoho, vidí, že oba jsou velcí literáti. Nebo když pohřeb Vlasty Chramostové navazuje na Gottův.

Je to sonda do duše společnosti. Gott získal obdiv většiny za to, co dělal: za zlatý hlas pějící šedesát let. Většina mu fandila stále. Chramostová oslovila spíše ty, kdo oceňují, že někdo něco nedělal, když se to příčilo svědomí. Většina jí fandila jen ve vypjatých situacích – po srpnu 1968 či po listopadu 1989.



Nemá velký smysl kádrovat nynější společnost podle toho, zda je správné fandit Gottovi, či Chramostové. Ale má smysl se ptát, proč fandit tomu prvnímu, či té druhé. A to právě dnes, v den pohřbu velké herečky.