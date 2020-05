PETRÁČEK: S odstupem na věky. Sociální distance jako téma proniká do popkultury

Také se těšíte, až bude po všem? Až pandemie „korony“ odezní a svět se vrátí do normálu? Až se choroba covid-19 zařadí do historických análů po bok španělské či hongkongské chřipky? Kdo by se na to netěšil, sám by si pod svou psýchou podřezával větev. Vždyť představa, že s tím, s čím žijeme teď, bychom měli žít de facto natrvalo, působí strašlivě.

A přece může do nějaké míry odpovídat skutečnosti. Jisté je, že téma lidské a společenské izolace v éře „korony“ proniká již do popkultury. Jak píše Spiegel Online, chopila se ho společnost Netflix. Pracuje na tom producentka a scenáristka Jenji Kohanová. A jak se bude nový televizní seriál jmenovat? Hádejte, můžete třikrát: Social Distance. PETRÁČEK: Nákaza suchem. Nesledujte Gretu, ale hladinu vody ve studních Sociální distance (korektně sociální odstup) je heslem už dva měsíce. A jak to vypadá, respektive jak zdůrazňují vlády, ještě jím dlouho zůstane. V tom je zásadní rozdíl mezi španělskou či hongkongskou chřipkou a „koronou“. Když odezněly první dvě jmenované metly (1920 a 1970), společnosti se vrátily k předchozímu životu a zvykům, jako by se nic nestalo. „Korona“ může být jiný případ. Ne proto, že Netflix o ní natočí televizní seriál, ale spíše proto, že se s tím předem počítá. V publicistice narážíme na postřehy, že sociální distance bude součástí „nové normality“ – rozuměj nových pravidel a zvyků po odeznění pandemie. Jisté otázky visí ve vzduchu. Třeba: Vrátíme se vůbec někdy ke staletému zvyku podávat si ruce? Těžko říci. PETRÁČEK: Na výletě do volnosti pohybu. Místo benevolence úřadů teď rozhodují pravidla Nebo: Až do letoška se razilo heslo „musíme změnit způsob života“ včetně posílení veřejné hromadné dopravy na úkor individuální automobilové. Ale „korona“ mění způsob života opačně. S příkazem sociálního odstupu ladí osobní auta, ale odporuje mu hromadná doprava. Sociální distance vytěsňuje život do virtuálních sfér. Sociální sítě se definitivně přesunou z hospod na internet. A webové pornostránky razí heslo Enjoy your social distancing (Užij si sociální odstup). Vítejte ve světě bez dotyků, střetů, osobních kontaktů a práce z home office.