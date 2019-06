PETRÁČEK: S prstem na spoušti. Přesvědčí Trump Írán, že nesvrhne jeho režim?

Plně vyzbrojená letadla jsou už ve vzduchu, rakety na lodích již míří na cíle, stačí jen poslední povel, ale pak se vše náhle odvolá. To, co se stalo v pátek k ránu nad Perským zálivem, není specialita Donalda Trumpa. O šest let dříve zažil cosi podobného Barack Obama: už už chtěl spustit raketový útok na Damašek (za nasazení chemických zbraní), ale náhle se do věci vložilo Rusko.

Prezident Putin nabídl zprostředkování a kontrolu chemických zbraní v Sýrii, čímž Obamovi zachránil svatozář mírotvůrce a pověst mírového nobelisty. Jenže to, co se včera stalo mezi USA a Íránem, nemá tak jednoznačné vysvětlení. Proto se spíš spekuluje: uznal Trump na poslední chvíli, že riziko války je příliš velké? Nebo vše od počátku režíroval tak, že situaci maximálně vyhrotí, pak couvne a tím uvolní místo pro jednání? Těžko říci.

Zmanipulovali Íránci americký dron?

Na místě jsou i úvahy technické. Jak to, že Íránci ve čtvrtek tak hladce sestřelili americký špionážní dron? Nevypovídá to cosi o jejich schopnostech? Před osmi lety z Afghánistánu startoval dron Lockheed RQ 170 Sentinel s „neviditelnou“ technologií, ale pak se vymkl kontrole a neporušený přistál v Íránu. Jinými slovy, Íránci ho dokázali „hacknout“, ovládnout a přimět k hladkému přistání. O průšvizích tohoto typu se zveřejňuje velmi málo informací, ale dost na to, aby vydatně přikrmily úvahy v tomto směru: nakolik Íránci prokoukli technologii vyspělých amerických zbraní? Opět: těžko říci.

Bylo by v logice Trumpova vnímání světa, kdyby chtěl Írán přimět k jednání. Kdyby se stal prvním americkým lídrem po 40 letech, jenž mluví s Íránci jako rovný s rovným, jako s Kim Čong-unem. Kdyby s nimi uzavřel lepší dohodu než Obama, který vše jen o pár let odsunul. Kdyby Trump uspěl, chlubil by se tím po zbytek života. Jenže taková cesta si žádá základní předpoklad: Amerika musí přesvědčit Írán, že po něm chce, aby se choval jako normální stát, ne že chce svrhnout jeho režim. Je to zadání hodné Trumpova velikášství. Ale navíc by musel mít představivost a trpělivost. Má je?