PETRÁČEK: Sputnik a šamani. Evropa má získat imunitu i bez Rusů

Psi se o kost hrýžou; vezmi kost a přestanou. Tak hovoří Jan Hus ve Vávrově filmu a myslí to jako alegorii na majetky prelátů a biskupů. Dnes to působí jako alegorie na ruskou vakcínu Sputnik. Tak dlouho byla předmětem politických sporů a ideologizována, až se z toho mumraje náhle vytratila. Jako ta kost.

V neděli řekl Roman Prymula, že zkoumat použití Sputniku už nemá smysl. Týž den komisař pro jednotný trh Thierry Breton prohlásil, že Evropská unie ruskou vakcínu nepotřebuje, neboť je schopná dosáhnout imunity do 14. července s použitím dostupných zdrojů. Takže odpískáno, hotovo? Zvítězily západní vakcíny nad ruskou? Tak to říci nelze.



Za prvé. Slova o plné soběstačnosti Evropy znějí spíše jako přání. Vždyť ještě ve čtvrtek žádali lídři Bavorska a Berlína, premiér Söder a primátor Müller, urychlit unijní certifikaci pro Sputnik, neboť je zapotřebí „každá vakcína, kterou lze získat“. Ještě v pátek list Die Welt vyzval kancléřku, ať se nechá veřejně očkovat vakcínou AstraZeneca. Působí to až šamansky: středověcí panovníci prokazovali svůj leadership tím, že vedli armádu do bitev – dnešní ho prokazují tím, že se nechají před kamerou očkovat.

Za druhé. Roman Prymula nezlomil nad Sputnikem hůl. Jen dospěl k názoru, že snaha zajistit Sputnik může mít praktický smysl pouze do té doby, než vakcína získá unijní certifikaci – pak po ní v EU vypukne široká sháňka.

Za třetí. Odkud bere komisař Breton jistotu, že EU získá kolektivní imunitu k 14. červenci? Podle přehledu na webu Politico to do července stihne Británie a Malta, do konce roku 2021 ještě Maďarsko, Estonsko, Rakousko, Finsko a Lucembursko, leč ostatní až počínaje rokem 2022 (Česko už v lednu). Skoro se zdá, že Breton podlehl kouzlu státního svátku Francie, který připadá na 14. červenec.

Úhrnem. Sputnik mizí z barikádního boje, což je plus. Ale ne proto, že už by bylo vystaráno i bez něj, spíše díky politickému šamanství.