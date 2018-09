PETRÁČEK: Stalin není alibi. Česká krajina nese pečeť neblaze pojaté moderny

Chcete-li v Praze cizinci ukázat pozůstatek stalinismu v ryzí podobě, jak přežila třeba v Moskvě či Varšavě, nabízí se jen hotel International. Nenápadněji, leč výrazněji se éra stalinismu zapsala do české krajiny. Sami poukazujeme na neblahé projevy jejího uvažování, arogance, monstróznosti a drtivé síly, jako bychom v tom cítili jakési alibi. Ale má to své háčky.

Odmítat stalinismus je snadné už proto, že jeho recidiva nehrozí. Stačí připomenout muzea komunismu. Ale tyto věci patří spíše do rubriky bizar, kdežto jiné do světové vlny moderny, stalinismus je jen převzal a přetvořil k obrazu svého uvažování. Ano, ty šílené stalinské mrakodrapy v Moskvě i Varšavě (a hotel International v Praze) mají svůj předobraz v USA.

Kdo by považoval kaskádu přehrad na Vltavě za reziduum stalinismu, patrně neví, že plány existovaly dávno před válkou. A že podobně hluboká říční údolí v kultivované a progresivní západní Evropě využívají přehrady velmi podobně. Stačí se podívat na www.mapy.cz v patřičném zvětšení. To jsou ale nehnutelnosti, abychom se inspirovali krásným slovenským slovem. Jenže pak jsou tu věci, s nimiž by hýbat šlo, kdyby… Lze vrátit do původní podoby narovnaná koryta řek nebo potoky zapuštěné do betonových rour pod zem? Lze, „pouze“ to stojí odhodlání a peníze. Ale lze hýbat s držbou půdy, kterou tu ustavilo rozorání mezí během zemědělské kolektivizace? Lze z velkolánů opět udělat malá pole?

To už je horší. Ano, proběhly zemědělské restituce, ale jen málo restituentů začalo na svém samostatně sedlačit. Po generacích odříznutí od vztahu k vlastní půdě ji obnovení majitelé často spíše pronajímají. Takže na výsledku stalinské éry – lánech, které tak kontrastují s drobnými políčky hned za rakouskou hranicí – se v tomto smyslu nic nezměnilo.

Právě toto, nikoliv bizarní stavby, představuje žijící dědictví stalinismu v české krajině. A právě stalinismus nesmí sloužit jako alibi, aby se mohlo říkat: „S tím se nic nenadělá. Tak už je to od Stalina.“