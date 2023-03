Názor

Když chcete někoho nachytat v češtině, zkuste slovo standard (norma). Mnozí to píší jako standart. Jenže s „t“ je to správně jen ve slově standarta (prapor). Nový prezident Pavel je vzdělaný a v pravopisu má jasno. Horší je to se standardy jako takovými, hlavně s hodnotami.