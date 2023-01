Bojíte se správně? Strach z klimatické změny a strach z eskalace války jsou stejně legitimní

Je to zpráva dobrá, či špatná? Pro boj za spravedlnost je jednoznačně dobrá, neboť se vytrácí jedna překážka. Ale pro lidi zvažující plusy a minusy tak jednoznačně nevyznívá. Skutečně platí, že strach je něco špatného a nahrávajícího zlu, co se musí překonat, ať už to pak dopadne jakkoliv?

Aby nevznikl omyl, autor těchto řádek je rozhodně na straně napadeného (Ukrajiny) a pro vytlačení agresora (Ruska). Ale není si jist, zda to musí být za jakoukoliv cenu. Zda platí dávné heslo Fiat iustitia, et pereat mundus (Budiž nastolena spravedlnost, i kdyby měl zhynout svět). Proto mu připadá pozoruhodná jedna věc.