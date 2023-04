Sto let se Stürmerem. Kde leží hranice mezi médiem a zločinem?

Dnes je tomu 100 let, kdy vyšlo první číslo Stürmera. Ne že by to byl důvod k alarmismu. Der Stürmer to dělal tak okatě, že opakování téhož přímo nehrozí. Ale v době, kdy se debatuje o svobodě slova či dezinformacích, se stürmerovské odkazy objevují.

Když roku 2015 islamisté vystříleli redakci časopisu Charlie Hebdo, v článku pro Lidové noviny páter Tomáš Halík napsal, že jeho „karikatury“ silně připomínají znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku.

Je to problém. Der Stürmer byl ve svém antisemitismu tak ryzí, že nefunguje jako měřítko pro dnešní poměry.