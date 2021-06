PETRÁČEK: Rozdíl mezi hurikánem a tornádem? Už si to budeme pamatovat

Bylo by zajímavé vědět, jaký díl české populace zná rozdíl mezi hurikánem a tornádem. Až do čtvrtka se u nás často házely do jednoho pytle „exotické průšvihy v zámoří“.

VIDEO: Malebná moravská vesnice je v troskách. Záběry z dronu ukazují stěží uvěřitelnou zkázu po tornádu Jen ti poučenější věděli, že hurikány vznikají nad oceánem, jsou velmi ničivé plošně, ale jejich dráhy lze předvídat. Kdežto tornádo je fenomén pevninský, ničivý jen v úzké výseči, ale skoro nepředvídatelný. Od čtvrtečního večera bude tato informace patřit mezi obecnější znalosti. Tornádo na jihu Moravy nebylo první u nás. Byly jich napočítány desítky, v Litovli (2004) způsobilo i velké škody. Ale to čtvrteční jako první zanechalo i mrtvé. Vyvolalo solidaritu s postiženými obcemi i očekávané otázky. Je tak ničivé tornádo součástí změny klimatu? Posunuje nás k podmínkám amerického Středozápadu (Oklahoma, Kansas, Nebraska) a tamní „aleje tornád“? Jak se tomu přizpůsobit? Meteorolog: Tornádo v Evropě není kuriozitou. O tom moravském se bude mezinárodně diskutovat Řekněme rovnou, že spojovat tornáda se změnou klimatu je velmi ošidné. Už proto, že jsou jevem tak prudkým, nahodilým a úzkým, že přesné informace ze starších dob scházejí. Je fakt, že tornádo, které 30. července 1119 zdevastovalo Vyšehrad, barvitě popsal kronikář Kosmas (vyšehradský kanovník, tudíž očitý svědek): „Obojí strana, přední i zadní, zůstala celá a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen.“ Jako na jihu Moravy léta Páně 2021, řeknete si. Ale kdyby tornádo z roku 1119 mířilo jen o kus vedle, poškodilo by pouze porosty a nebyl by důvod o něm informovat. Přitom právě díky takovým zprávám víme, že tornáda k Evropě patří už odedávna. Odedávna je znám i jejich háček oproti povodním. Kdo chce omezit riziko záplavy, postaví si dům daleko od vodního toku. Ale tornádu takto uniknout nelze. Lze se chovat tak, jak je zvykem v Oklahomě, Kansasu či Nebrasce. Třeba podsklepovat domy, aby při tornádu sklep posloužil jako útočiště. Ale upřímně, bude si někdo u nás podsklepovat stařičký dům na venkově při vědomí, že s nepatrnou pravděpodobností může někdy přijít tornádo?