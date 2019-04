PETRÁČEK: Umučení svaté Grety. Velikonoce v době kultu mládeže stávkující za klima

PRAHA Kde hledat středobod Velikonoc léta Páně 2019? V příběhu Ježíše Krista, jeho umučení? Ne tak docela. Konkuruje mu aktualizovaná verze – příběh Grety Thunbergové a jí podnícené série stávek školáků za klima (Fridays for Future). Tedy za rychlé snížení emisí. Na tom není nic úchylného. Kdo si myslí opak, ať si vzpomene, jak se choval a vůči čemu se vymezoval, když mu bylo 15 let.

Zajímavější je, jak ty aktivity vítají politické, ekonomické, kulturní i náboženské elity Západu. Včera Thunbergovou přijal – v rámci širší audience – i papež, čímž udělil Velikonocům zvláštní punc.



Nic proti starosti o klima, proti Thunbergové ani proti papeži. Jenže to hnutí občas získává pseudonáboženské rysy a připomíná nový kult. Nápadné je to hlavně v Německu. V neděli berlínský biskup Heiner Koch přirovnal hnutí Thunbergové k Ježíši Kristovi: „Páteční demonstrace mi trochu připomínají Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.“ Nechce z ní dělat mesiášku, ale „naše společnost i církev potřebuje čas od času proroky, aby upozornili na zlořády“. Pozadu nezůstávají ani protestanti. Do kostela pozvali političku Zelených Katrin Göring–Eckardtovou a ta tam řekla: „Mně Greta připomíná místo v Knize proroka Ámose, kde stojí: Oni však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí.“

Takové emoce budí hnutí inspirované Thunbergovou. Cynik by řekl, že připomíná-li její mise Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, někdo by to mohl vzít doslova a Thunbergovou ukřižovat. Ale co kdyby pak opravdu vstala z mrtvých? Haha, to je jen takový gymnaziální humor, pro jaký by měli mít školáci pochopení. Mohli by však mít pochopení i pro jiná přirovnání.

Ježíš a první křesťané patřili mezi pronásledované, mučené a zabíjené. Mocní se s nimi nebavili, Pilát si umyl ruce. Kdežto Thunbergovou přijímají všude – světoví vědci na panelu OSN v Katovicích, „ředitelé zeměkoule“ v Davosu, teď dokonce papež. Tak přece nevypadá útlak, který se může stát zdrojem svatořečení a kultu. Nebo snad ano?