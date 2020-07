PETRÁČEK: V regionech korony. Moravskoslezský kraj na tom ještě není tak zle

Praha Kdo sledoval čísla, nemůže být překvapen. Nemůže se divit, že restrikce omezené na Karvinsko se rozšiřují na celý Moravskoslezský kraj. Jistě, leckomu přijde nespravedlivé, že v Hrubém Jeseníku (třeba v Karlově Studánce) má platit táž přísnost jako v ohnisku nákazy sto kilometrů daleko.

Ale komu to přijde nespravedlivé, ať řekne, jak to udělat spravedlivě, účinně a přitom pro společnost snesitelně.



Už jsme psali, že ten případ není ve světě ojedinělý. Na tom se nic nemění, naopak máme nové příklady. V Moravskoslezském kraji se omezí shromažďování (jen do 100 lidí), provoz barů a restaurací (do 23 hodin) a pendleři musí předkládat každé dva týdny negativní testy. Srovnejte to s tím, co na víkend vyhlásil Izrael: zavřené bazény, obchody, kadeřnictví, muzea i turistické atrakce. Či s tím, co v pondělí vyhlásila Kalifornie: zavřené bary, interiéry hospod, obchodní centra i kostely.

Ano, hrozí-li situace, že se šíření nákazy vymkne, jde spravedlnost stranou. Izrael sloužil jako dobré měřítko. Ve světovém žebříčku se od března držela u sebe trojice zemí. I když Česko patřilo mezi přísné, Izrael mezi velmi přísné a Rakousko mezi „přísné s lidskou tváří“ (mimo interiéry nevyhlásilo povinné roušky), měly podobné výsledky – málo nakažených, hodně málo mrtvých. Ale před pár týdny se Izrael utrhl a stal se výstražným příkladem země, jež začala uvolňovat moc brzy. Denní přírůstky nakažených přesáhly tisícovku a bylo nutné zařadit zpátečku.

Naopak Švýcarsko je příkladem země, jež podcenila začátek (roli pendlerů z Itálie), ale pak se s velkým úsilím dostala do příznivější situace. To vše musíme brát v úvahu. Kalifornie dokládá, že být proti Trumpovi nestačí. Izrael zase ilustruje, jak snadno se země či region dostane do průšvihu i po třech měsících úspěšného začátku. Takže jako příklad zůstává Rakousko, ale i to zavedlo restrikce v Horních Rakousích. Je to tak, Moravskoslezský kraj není sám, i když to samotné konstatování jeho obyvatelům nepomůže.