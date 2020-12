PETRÁČEK: Váš pas, prosím. Začíná se vážně mluvit o privilegiích očkovaných

Kverulanti, konspirátoři i „mašíblové“ narážejí v zásadní věci. Ať už si o vzniku pandemie korony myslíme cokoliv, nelze popřít rychlost reakce. Během jednoho kalendářního roku byla nemoc covid-19 zjištěna, byla proti ní vyvinuta vakcína a podařilo se dospět až k plošnému očkování.

Ta rychlost bere dech. Přináší ale i vedlejší dopady. Na podzim se spekulovalo, co plošné očkování přinese. Nezískají očkovaní privilegia? Nemíříme ke vzniku „dvoutřídní společnosti“, kasty očkovaných a kasty neočkovaných?

Uběhlo jen pár týdnů a ze spekulací médií jsou vážné úvahy na poli státní správy, byrokracie i medicíny. Očkovací průkaz u nás není novinka. Ale očkovací průkaz s razítkem vakcinace proti covidu může otevírat dveře, které lidem bez razítka zůstanou zavřené.

Než Británie jako první začala očkovat, televize Sky provedla rychlý průzkum a vyšlo z něj toto: 54 procent anketních Britů je pro, aby byl vstup do letadel povolen jen očkovaným; 44 procent by pouze očkované pouštělo do kin; 39 procent do restaurací. Jak zaznělo v komentáři, je to problém v zemi, kde žijí svobodymilovní individualisté, kteří vyžadují záruky veřejného zdravotnictví.

Čas na takový průzkum uzrál i u nás. Jak by vyzněl v zemi hospodských rovnostářů? Teď se zdá, že hostinští, zdeptaní uzávěrami, budou vděčni za každého zákazníka a kádrování nechají stranou.

Bude-li však po vakcinaci ohrožených skupin následovat otevření společnosti, přijde opět ke slovu konkurence a s ní šance hesel typu „náš podnik je zcela bezpečný, ale jen pro očkované“. Nicméně představa, že očkovaní by směli privilegovaně chodit bez roušky, zní trochu divoce. To by pak policie kontrolovala každého bez roušky? To bychom – 31 let po Listopadu – opět slýchali pokyn „Vaše doklady“?

Slova „Váš pas, prosím“ budeme ovšem slýchat na hranicích i v rámci Schengenu. Nepůjde ale o pas cestovní. Heslo dne bude znít: „S evropským vakcinačním pasem za hranice všedních dnů.“