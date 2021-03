PETRÁČEK: Velikonoce v roce 2. Chcete bohoslužbu, či překračovat hranice okresů?

Za týden začínají Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský svátek. Letos se ale neslaví ani tak Velikonoce léta Páně 2021, jak říkají už jen staromilci, ale spíše Velikonoce roku 2. Myšleno roku 2 po začátku korony, jak rádi připomínají fanoušci „nového normálu“. Co to znamená?

U nás nic zvláštního. Těžko najít v médiích apel na to, aby se – za splnění přísných podmínek – konaly veřejné bohoslužby. Více než kalendář se Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou zajímá manažery karantény pohled na předpověď počasí. Ta nabízí šanci na slunný týden. Což je sice radost pro karanténou otupělý národ, ale strašák pro epidemiology. Kdo bude moci, vyrazí ven, což neblaze zvýší mobilitu, i když jen v rámci okresů.



Ve srovnání s tím je křesťanská podoba Velikonoc nižším rizikem. Že by zde, kromě Moravy, hrozily přeplněné kostely? Včera to riziko přijala i německá kancléřka Merkelová, a to v zemi s větší mírou víry. Ještě v úterý po poradě se zemskými lídry vyzvala křesťanské církve, ať se veřejných bohoslužeb o Velikonocích zřeknou. Po kritice ale změnila názor s tím, že „náklady a užitek by tu nebyly v rozumném poměru“.

Tím kancléřka vyráží na cestu hledání rozumného poměru. De facto sděluje, že nelze trvat ani na absolutní prioritě potírání koronaviru, ať to stojí cokoliv, ani na absolutní prioritě uchování chodu společnosti a ekonomiky i za cenu divokého promořování a jeho obětí. Že je třeba hledat rovnováhu, v tomto případě povolit bohoslužby za přísných restrikcí (omezený počet lidí, nezpívat, respirátory…).

Tu změnu uvažování podnítily Velikonoce. Fakt, že loni se veřejné bohoslužby nekonaly, což bylo poprvé za více než tisíc let křesťanství ve střední Evropě. I fakt, že Velikonoce stále ještě patří ke svorníkům většinové společnosti. Co je takovým svorníkem u nás? Podle aktuálních priorit by se dalo říci, že nikoliv touha po návštěvě bohoslužeb, ale po šanci překračovat aspoň hranice okresů.