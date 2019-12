PETRÁČEK: Velký pátek adventní. Na klimatické konferenci promluví Greta Thunbergová

Je doba, kdy i názoroví provokatéři a libertariáni by mohli vzít Gretu Thunbergovou v ochranu. Tím není řečeno, že by měli propadnout jejímu kultu. Měli by ale rozlišovat mezi samotnou Gretou a kultem kolem ní. Navážet se prvoplánově do „svaté Grety“, dělat si z ní legraci, na dálku určovat její diagnózy je intelektuálně laciné. Větší smysl má sledovat ty, kteří z ní svatou dělají – se vším, co k tomu kultu patří.

Dnes si to užijeme. Thunbergová nedorazila na klimatickou konferenci OSN v Madridu ve čtvrtek, jak plánovala. Během pátku tudíž stihne vystoupit s projevem, zademonstrovat si i k demonstracím inspirovat jiné. Jsou tak splněny předpoklady pro to, aby se mluvilo o Velkém pátku, ač nepředchází době umučení Krista, ale připomínce jeho narození. S Kristovým příměrem vyrukoval už v dubnu berlínský arcibiskup Koch. Teď se s ním ozval spolek ze Španělska, který Gretě nabídl pro dopravu z Lisabonu do Madridu oslíka. Dělá si z ní legraci? Nebo propadl kristovskému podobenství? Těžko říci, což je pro nynější atmosféru příznačné.



Ale to hlavní je v manifestu, který tři klimatické aktivistky představily počátkem týdne. Jejich požadavky vycházejí z racionality, mají snížit emisní zátěž planety, ale míří mnohem dál: „Kolonialistické, rasistické a patriarchální systémy útlaku tuto krizi vytvořily a živí ji. Musíme je demontovat všechny.“ Ano, změnit a převychovat lidstvo.

Klíčová slova zmíněného manifestu znějí „přinutíme světové lídry“. Na tom může něco být, ale zkusme to převést do řeči racionálních argumentů a čísel. Řekněme, že přinutí lídry zemí EU. To by znamenalo pokles globálních emisí o devět procent. Dejme tomu, že v Americe skončí Trump a přinutí i nové lídry USA. Výborně, to by byl pokles o dalších 15 procent. Ale co těch zbylých 76 procent? Jak přinutí lídry Číny, Indie, Ruska, Íránu, Brazílie a další? Toto je otázka do pranice. O ní by dnes mohla promluvit Greta. A nad ní by se mohli zamyslet i účastníci demonstrací v Česku.