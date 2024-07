Které hry byly skutečně normální? Bez bojkotů a ostrakizací? Najdeme je v období 1992–2016. Ilustrují to reprezentace ruská, čínská, německá či korejská. Ale patří sem i Jižní Afrika, jež byla v letech 1964–1988 z her vyloučena kvůli apartheidu. Tam to bylo jasné. Smí-li ten stát reprezentovat jen bílí sportovci, pak ať ho raději nereprezentuje nikdo.