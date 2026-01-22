Tím kupodivu nebyli ani Leonid Brežněv, generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (byť je to on, kdo je se srpnem 68 nejvíce spojován), ani Michail Suslov, hlavní ideolog SSSR, a dokonce ani tehdejší šéf KGB Jurij Andropov.
Nejdravějším jestřábem v tažení proti Pražskému jaru, který nakonec ostatní přesvědčil o nutnosti vojenského zásahu – čímž je samozřejmě nijak nevyviňuji, byl Petro Šelest (14. 2. 1908 – 22. 1. 1996, ukrajinské „šelest“ odpovídá českému „šelest, zašustění“, asi proto si toto zvláštní jméno z dávných let pamatuji).
Narodil se za carského Ruska ve vesnici Andrejevka v Charkovské oblasti (která v současnosti prakticky neexistuje: velmi utrpěla jak při počátečním obsazení Rusy, tak přitom, když ji v r. 2023 Ukrajina dobyla zpět, a definitivně byla srovnána se zemí v prosinci, kdy se opět ocitla v ruských rukou).
Jako chlapec zažil v letech 1917-21 chaotické období, kdy po svržení carského režimu v březnu (či dle juliánského kalendáře v únoru) 1917 na území Ukrajiny co pár měsíců vznikaly a opět zanikaly různé státní formace: nejprve ukrajinská autonomie v rámci federativního Ruska, pak krátká vláda sovětů, po ní svobodná Ukrajinská lidová republika, po brest-litevské smlouvě (9. února 1918 – nezaměňovat s brest-litevským mírem mezi novým ruským režimem a Ústředními mocnostmi ze 3. března) a obsazení německými a rakousko-uherskými vojsky Ukrajinský hetmanát, po listopadové kapitulaci Ústředních mocností opět Ukrajinská lidová republika (byť v jiné formě) – a nakonec si v roce 1920 Ukrajinu dělí vítězní bolševici a Polsko, které zabírá její západní, předtím rakousko-uherskou část s centrem ve Lvově.
Možná i kvůli takovému v mládí prožitému chaosu se Šelest, jenž na konci 20. let vstoupil do ukrajinské komunistické strany a zvolna stoupal jejím žebříčkem, stal příznivcem „pevné ruky“ garantující na Ukrajině „pořádek“ – což byla přesně ta idea, již zastával, když se nakonec vyšplhal až na samý vrchol: v r. 1963 se stal prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny, kde byl známý jako tvrdý stoupenec sovětské politiky, přičemž ovšem zároveň (poněkud schizofrenně) usiloval o určitou míru ukrajinské jak ekonomické, tak jazykové a kulturní autonomie v rámci SSSR.
Byl však i členem politického byra Komunistické strany Sovětského svazu, což se projevilo právě v souvislosti s Pražským jarem, jehož reformy vyvolávaly v sovětském vedení obavy z možného oslabení komunistické moci a šíření „kontrarevolučních“ tendencí do dalších států „tábora míru a socialismu“.
Petro Šelest byl nejtvrdším a nejagilnějším zastáncem tvrdého postupu vůči Praze, a jako nejmocnější muž Ukrajiny sdílející s Československem hranici si vyžádal, aby byl vyslán do Československa jako představitel sovětského vedení k monitorování situace. V této roli proslul zejména tím, že při jednáních v Bratislavě na začátku srpna převzal na záchodcích od Vasila Biľaka „zvací dopis“ pro sovětskou „internacionální pomoc“. Když pak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala operace Dunaj, tedy okupace Československa, sehrál Šelest klíčovou roli v její koordinaci z Ukrajiny, odkud byla logisticky řízena.
Za to vše mu Leonid Brežněv vzápětí poděkoval, s tím, že na jeho rozhodující roli nikdy nezapomene. To „nikdy“ ovšem trvalo ještě podstatně méně než u nás prosazované „věčné časy“ – jen do r. 1972, kdy v Moskvě seznali, že Šelestovi příliš narostl hřebínek.
Za snahu o – byť velmi umírněnou – ukrajinskou autonomii byl zkritizován pro „nedostatky ve věci internacionální výchovy pracujících“ a „smířlivý postoj k projevům nacionalismu“. Odsouzena coby „nacionalistická slátanina“, stažena z prodeje a zakázána byla i jeho kniha s titulem Ukrajino naša raďanska (“Ukrajino naše sovětská“ – pro čtenáře nezasažené ruštinou připomínám, že všem významům ruského slova „sovět“ odpovídají významy českého „rada“, tj. i ve smyslu řídícího či poradního orgánu, a že zatímco čeština, slovenština a jazyky bývalé Jugoslávie přímo převzaly ruské znění „sovětskij“ v příslušné variantě, ukrajinština s polštinou se pokusily o překlad a mají tak „Raďanskyj Sojuz“ a „Związek Radziecki“; ani čeština a slovenština se však takovým překladům zcela nevyhnuly: v historických učebnicích pojednávajících o zmatcích v Uhrách po první světové válce proto upozorňuji na „Maďarskou (a krátce také „Slovenskou“) republiku rad“).
Šelest byl odvolán z funkce prvního tajemníka komunistické strany Ukrajiny a přesunut do Moskvy, kde jako trafiku dostal reprezentativní, ale mocensky bezvýznamnou funkci zástupce předsedy rady ministrů SSSR (tj. vicepremiéra). Ovšem již o rok později byl donucen ze „zdravotních důvodů“ rezignovat jak na tuto pozici, tak na místo v politbyru Komunistické strany Sovětského svazu a odejít do předčasného důchodu, přičemž mu ale nebylo umožněno vrátit se na Ukrajinu – musel zůstat pod dohledem v Moskvě a jejím bezprostředním okolí.
Na Ukrajinu se nevrátil ani po rozpadu SSSR – zůstal na své podmoskevské dače, pracoval na poněkud zahořklých pamětech, v nichž se snažil sebeospravedlnit kritikou Brežněva a sovětského centralismu vůbec, a občas napsal článek do novin či poskytl rozhovor do médií.
Své vlastní chyby nikdy neuznal.
Dnešní Ukrajina na něj hledí rozpolceně jako na „nacionálního komunistu“ (což mimochodem z hlediska marxistické teorie postulující, že socialismus je předstupněm komunismu, vytváří pikantní srovnání s „nacionálním socialistou“). Je předmětem kritiky za své prosovětské postoje, zejména hrubé potlačování ukrajinské opozice, je mu však přiznáván i malý bonus za snahy o zmírnění ruského tlaku na ukrajinský jazyk a kulturu.