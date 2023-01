Názor

Musím se vrátit k nepříliš významné události z posledních dnů minulého roku. Ruský prezident Putin nechal vyrobit devět prstenů a při summitu je rozdal svým spojencům – nejvyšším představitelům zemí Společenství nezávislých států a jeden si nechal. Vyvolalo to u nás doma salvy smíchu: on snad nečetl Pána prstenů a neví, co to znamená!