Nebyl to život zrovna jednoduchý, ale rozhodně stál za to. Stál za to zdaleka nejen jí, ale hlavně nám ostatním, a je důležité, abychom si to připomněli. Petruška totiž byla celý život statečná a spoustu let i za nás, byť si to mnozí neuvědomovali nebo nepřipouštěli.

Poprvé ji její statečnost přivedla do přímého střetu s mocí sotva rok po sovětské okupaci Československa. Studovala historii a češtinu, měla rok starého syna, byla zvolena do akademické rady studentů filozofické fakulty a posléze vstoupila do levicového Hnutí revoluční mládeže, založeného Petrem Uhlem, kterému ani tak nešlo o revoluci jako o to, burcovat proti počínající totalitě.