Péefka politiků: přejetý anděl, poslankyně s oprátkou a výbuch vrtulníku

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   15:00
I politici slaví nový rok, někteří s novoročenkami. Je libo raději Ježíšek v jesličkách, sněhuláček, ozdoby a prskavky? Anebo Turkem přejetý andílek, poslankyně před sebevraždou nebo její kolega z gay-baru?
Miroslav Korecký

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

Vláda ČR - PF 2026.
Senát ČR - PF 2026.
Prezident Petr Pavel - PF 2026.
Ministerstvo dopravy ČR - PF 2026.
  • Je tady tradiční novoroční recenze politických péefek, novoročenek. I nadále pokračuje trend ústupu tohoto žánru, tedy minimálně v podobě statické, grafické: politici už mnohem častěji spíše natočí video-zdravici na sociální sítě. A snad v tom úhoru letos hraje roli i fakt, že stará vládní garnitura už na státních úřadech přípravu PF 2006 nezadala - a ta nová to už nestihla. Pokud jde o invenci a kreativitu, je to stejná bída jako loni (předloni, předpředloni...): království za nápad a odvahu vymanit se z větviček, ozdobiček, prskavek či jesliček. Nejvyšší státní instituce od sebe snad konzervativně (čti: nudně) opisují - modrá, bílá, sněhuláček nebo jenom barák. A ani prezident si netroufl na novoročence vyměnit kvádro za mašinu. To už je zajímavější ministerstvo dopravy s (řádně odklizenou!) zimní horskou silnicí nebo armáda se sebekriticky zvěčněným výbuchem vlastního vrtulníku.

Armáda ČR - PF 2026.

  • Ač je do velkých voleb daleko, ani partaje se letos moc neodvázaly. ODS okopírovala své loňské nudné PF, jenom petardy, dnes už zakázané, nahradily ozdoby. Lidovci se při přípravě péefka stihli i pomodlit, velkou kreativitu tentokrát nepředvedli ani piráti v santaclausovských čepičkách. Z šedi jako jednooký král vyčuhují Starostové se zrecyklovaným, ale aspoň graficky výrazným nápadem novoročenky poskládané z tváří jejich lídrů. A roztomilý je andílek, přejetý nějakým motoristou (nepochybně Turek).

Motoristé sobě - PF 2026.

  • Pokud jde o péefka individuální, i tam je pár světélek na konci tunelu. Novoročenky Adama Vojtěcha (ANO) či Nikoly Bartůšek (Přísaha) jsou sice nejvhodnější k uspávání dětí, zato taťka-mamka Jiří Pospíšil (TOP 09) se blýskl s miminkem mezi miminky, Jan Skopeček (ODS) zaujal divokou taneční kreací se svou ženou, Michaela Šebelová (STAN) se ozdobila oprátkou na krku a Denis Doksanský (ANO) se předvedl jako tvrdý rocker, anebo také možná štamgast baru Modrá ústřice.

Poslanec PS Parlamentu ČR Denis Doksanský - PF 2026.

