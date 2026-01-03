Péefka politiků: přejetý anděl, poslankyně s oprátkou a výbuch vrtulníku

- Je tady tradiční novoroční recenze politických péefek, novoročenek. I nadále pokračuje trend ústupu tohoto žánru, tedy minimálně v podobě statické, grafické: politici už mnohem častěji spíše natočí video-zdravici na sociální sítě. A snad v tom úhoru letos hraje roli i fakt, že stará vládní garnitura už na státních úřadech přípravu PF 2006 nezadala - a ta nová to už nestihla. Pokud jde o invenci a kreativitu, je to stejná bída jako loni (předloni, předpředloni...): království za nápad a odvahu vymanit se z větviček, ozdobiček, prskavek či jesliček. Nejvyšší státní instituce od sebe snad konzervativně (čti: nudně) opisují - modrá, bílá, sněhuláček nebo jenom barák. A ani prezident si netroufl na novoročence vyměnit kvádro za mašinu. To už je zajímavější ministerstvo dopravy s (řádně odklizenou!) zimní horskou silnicí nebo armáda se sebekriticky zvěčněným výbuchem vlastního vrtulníku.
- Ač je do velkých voleb daleko, ani partaje se letos moc neodvázaly. ODS okopírovala své loňské nudné PF, jenom petardy, dnes už zakázané, nahradily ozdoby. Lidovci se při přípravě péefka stihli i pomodlit, velkou kreativitu tentokrát nepředvedli ani piráti v santaclausovských čepičkách. Z šedi jako jednooký král vyčuhují Starostové se zrecyklovaným, ale aspoň graficky výrazným nápadem novoročenky poskládané z tváří jejich lídrů. A roztomilý je andílek, přejetý nějakým motoristou (nepochybně Turek).
- Pokud jde o péefka individuální, i tam je pár světélek na konci tunelu. Novoročenky Adama Vojtěcha (ANO) či Nikoly Bartůšek (Přísaha) jsou sice nejvhodnější k uspávání dětí, zato taťka-mamka Jiří Pospíšil (TOP 09) se blýskl s miminkem mezi miminky, Jan Skopeček (ODS) zaujal divokou taneční kreací se svou ženou, Michaela Šebelová (STAN) se ozdobila oprátkou na krku a Denis Doksanský (ANO) se předvedl jako tvrdý rocker, anebo také možná štamgast baru Modrá ústřice.