Putin jako kříženec Hitlera a Mussoliniho. Americký historik přináší nový pohled na vedení války

Na rozdíl od většiny akademických prací však O’Brien grand strategy, tedy národní strategii jednotlivých zemí, nechápe jako něco racionálního a předem pečlivě promyšleného státními aparáty, nýbrž jako souhrn nahodilých a často iracionálních rozhodnutí silných lídrů. V tomto jeho práce znatelně vybočuje ze zavedeného anglofonního diskurzu, který se naopak grand strategy snaží zkoumat jako souhrn kolektivních, racionálních rozhodnutí, která jsou navíc v ideálním případě podrobena systému brzd a protivah, jež nabízí demokracie.

Nedělat si hlavu z „grand strategy“

O’Brien ukazuje, že z tohoto ideálu strategických studií nevybočují jen diktátoři typu Hitlera, kteří celou národní strategii podrobovali svým osobním touhám a preferencím, či dokonce fantastickým výplodům. Podle něj proti podobným jevům nebyly zcela imunní ani velké demokracie jako Spojené státy a Británie.

Tak například Hitler byl posedlý velkými a silnými tanky, což vyplývalo z jeho představ, které si odnesl ještě ze zákopů první světové války. Výsledkem této jeho megalománie bylo přizpůsobení celého německého zbrojního průmyslu na těžké obrněnce typu Panther, Tiger, či 70 tun vážící „Královský Tiger“, což nakonec zruinovalo německou ekonomiku a zabránilo wehrmachtu efektivně se bránit na frontě.

Zrovna tak americký prezident Roosevelt si ale mnoho nedělal z grand strategy pečlivě vytvořené státními úředníky ve Washingtonu. O’Brien uvádí jako příklad jeho ignoranci amerického strategického konceptu „Evropa na prvním místě“, na kterém panovala teoretická shoda nejvyšších velitelů amerických ozbrojených složek a především ho Roosevelt slíbil Britům a Sovětům. O’Brien dokládá, že Washington ve skutečnosti posílal do Pacifiku stejné množství zbraní a vojenských jednotek jako do Evropy, což do značné míry pramenilo z osobního rozhodnutí prezidenta.

Autor zrovna tak poukazuje na to, že Roosevelt své plány konzultoval jen s nejbližším okruhem svých poradců a nesdílel je ani se svým viceprezidentem Harrym S. Trumanem, což Spojeným státům způsobilo nemalé potíže po jeho náhlém skonu v dubnu 1945 a Trumanovu nástupu do úřadu.

Paranoia v kombinaci s velikášskými sny

O’Brien se po straně neubrání ani komentáři na téma současné války na Ukrajině. I ruský prezident Vladimir Putin podle něj bezvadně splňuje typ lídra, který grand strategy svého státu zcela přizpůsobuje svým osobním touhám a představám. Vpád na Ukrajinu byl podle O’Briena iracionální v každém ohledu a Rusko z něj mohlo jedině ztratit, nikoli získat. I přesto jej Putin provedl. V tomto ohledu je podle něj jakousi směsí Hitlera a italského diktátora Mussoliniho – z Hitlera si patrně bere paranoiu a podezřívavost a z Mussoliniho zase velikášské sny o dávném impériu, které mezitím zmizelo a velký vůdce by ho chtěl zpátky.

Nakolik je toto přirovnání přesné, ponechme na čtenáři. Existuje například skupina komentátorů, která tvrdí, že k Hitlerovi by se neměl přirovnávat nikdo a za žádných okolností. V tom kontextu ale stojí za pozornost, že zrovna v případě Putina očividně platí čestná výjimka, poněvadž O’Brien není ani zdaleka první, kdo ho proti ruskému prezidentovi použil. Jistě není ani poslední.