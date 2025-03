Poslanec ODS Jan Lipavský. To o straně říká vše

Ještě donedávna pirát Jan Lipavský se stane druhým nejvýše postaveným nominantem občanských demokratů v Praze, někdejší dlouholeté baště ODS. Člověku se při tom snadno vybaví hláška sládka ze hry Václava Havla Audience: „Ale stejně: jsou to paradoxy, co?“

Cesta bývalého piráta na kandidátku za ODS měla pár zajímavých peripetií. Pojďme si je ve stručnosti zrekapitulovat.

V prosinci 2021 odmítl tehdejšího kandidáta Pirátů na post ministra zahraničí Jana Lipavského jmenovat do vlády bývalý prezident Miloš Zeman. Tvrdil, že mu vadí čtyři věci. Zaprvé údajná nízká kvalifikace, měl pouze bakalářský titul.

Dále odmítavé postoje k visegrádské čtyřce a k Izraeli (Lipavský dřív býval spíše propalestinský, směrem k Izraeli otočil až ve Fialově vládě). A posledním bodem byl Lipavského návrh, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly v Česku.

Premiér Petr Fiala nejprve hrozil kompetenční žalobou, pak se se Zemanem sešel a on takřka přes noc změnil stanovisko. Dlouho se spekulovalo, že se tak mělo stát výměnou za beztrestnost pro jeho nejbližší spolupracovníky v čele s Vratislavem Mynářem. Ten ale navzdory tomu před soudem stanul.

Významněji se o ministru Lipavském začalo hovořit po ruském napadení Ukrajiny. To když si v únoru 2022 při návštěvě napadené země špatně nasadil vojenskou helmu a vypadal jak Váleček v podání mladého Marka Ebena z černobílého seriálu Kamarádi.

Po debaklu Pirátů v krajských a senátních volbách nejprve Lipavský některé tehdejší stranické kolegy označil za „komouše a ultralevičáky“ s tím, že „není možné, aby členská základna progresivní a liberální strany nebyla schopna přistoupit na jakékoli reformy“. Když Fiala vypoklonkoval skrze osobu Ivana Bartoše Piráty z vlády, Lipavský ze strany vystoupil a zůstal ve vládě coby nestraník.

Nečekaný obrat

Prakticky od prvního dne se spekulovalo, která ze zbývajících vládních stran si ho „za odměnu“ vezme na kandidátku před příštími volbami do Sněmovny. Dlouho se zdálo, že tou „šťastnou“ bude TOP 09. Jenže po avizovaném konci Markéty Pekarové Adamové vzaly události nečekaný obrat. Ministra zahraničí, se kterým se při jeho nedávné návštěvě USA nesetkal žádný z prvoligových politiků, ulovil Fiala.

„Pane ministře, Honzo, vítej v našem týmu,“ hlásil včera na adresu Lipavského. „Jan Lipavský vstoupil do vlády za jinou politickou stranu, ale s podobným pohledem na to, co se děje ve světě, a na to, jak je potřeba reagovat na krize, kterým jsme v posledních letech čelili, jak je potřeba se postavit k ruské agresi na Ukrajině,“ dodal Fiala.

Lipavský má být dokonce trojkou pražské kandidátky za Janou Černochovou a Jiřím Pospíšilem z TOP 09. Asi se dají očekávat protesty ze strany pár občanských demokratů v hlavním městě, ale nejspíš to dopadne jako vždy. Budou štěkat, ale Fiala se svou karavanou potáhne dál. Jestli to šéfovi ODS a koalici SPOLU někdo přičte k tíži, tak nejspíš až po volbách, kdy už bude Lipavský zřejmě členem poslaneckého klubu ODS.

Na celé věci není ani tak zajímavé, že má Lipavský podobné postoje jako Fiala. Ostatně, jak sám premiér podotkl: „Po celou tu dobu se o řadě věcí vůbec nemusíme bavit a nemusíme je probírat, protože vím, že Jan Lipavský bude na svých cestách, při svých jednáních zastávat podobné pozice, jaké mám já.“ Toho si všichni za poslední roky tak nějak všimli.

Pozoruhodnější je, že do dnešní ODS myšlenkově i jinak úplně v pohodě zapadne bývalý dlouholetý politik a funkcionář Pirátské strany. Ale tak to prostě je.