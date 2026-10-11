Podle předsedy Pirátů vše vyřeší prachy. Voliči je ale musí posílat pravidelně

Piráti předvedli výstavní ukázku politické akrobacie, v Praze prohráli, a přesto slaví úspěch. Radují se tedy zejména z úspěchu v Prušánkách (asi budoucí srdce republiky, kde mají Piráti jediného starostu) a fňukají nad tím, jak doplatili na vlastní odvahu. Tohle jsou opravdu ti Piráti, kteří se posmívají Andreji Babišovi, že fňuká? Asi ano, vždyť se u něj inspirovali i jinak.
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Není to dobrý výsledek, říká lídryně Pirátů. Těší je neúspěch Motoristů a SPD v Praze
Zdeněk Hřib nalezl recept na lepší budoucnost, podle něj je největší slabinou strany nedostatek peněz, proto si mají voliči u Pirátů „předplatit lepší Českou republiku“ tím, že jim budou posílat pravidelný příspěvek. Pan Hřib se rovněž pozastavil nad tím, že EU regulovala letos poprvé politickou reklamu na sociálních sítích, což stranu také poškodilo. Lze to číst i tak, že pana Hřiba mrzí, že nemůže více vymývat mozky závislákům na sociálních sítích. Ale proč ne, každý předvádí jen to, co dovede.
Zoufalství
Další úspěch, kterým se Piráti chlubí, je účast ve vítězné koalici v Ústí nad Labem. Jenže zrovna tohle je z nouze ctnost. Ústí dlouhé roky sužovala vláda ČSSD spojená s korupcí, vystřídala ji ODS spojená s korupcí a později hnutí ANO, které se také namočilo a rozhodně se nevyznamenalo. Občané tedy zvolili nové hnutí Jedno Ústí, od kterého si slibují výsledky a které je jakousi koalicí zoufalství, v níž se spojili mnozí nespokojení. Přítomnost Pirátů zde je tedy spíš náhodná, a připisuje-li si pan předseda Hřib zásluhy, jen ukazuje své zoufalství.
Jak dopadla povolební reflexe neveselého výsledku u progresivní strany? Děláme všechno dobře, jen potřebujeme víc prachů, a jelikož se nemůžeme spolehnout na sociální sítě, příště koupíme víc billboardů. Ale na to potřebujeme prachy, proto koukejte, příznivci, platit. Lepší Česká republika je zkrátka jen ta, kde vládnou a kasírují Piráti.