Volba je asi samozřejmá i pro Piráty. Předsedou bude další dva roky Ivan Bartoš. Proč by měla strana, která se ve vládě nijak nevyznamenala, a přesto jí neklesají preference, vyměňovat svého šéfa? Protože, jak říká Bartošova protikandidátka Markéta Gregorová, nemají podporovat kult osobnosti Ivana Bartoše. Nezávislý pozorovatel by spíš odhadoval, že tento kult osobnosti by měli usilovně budovat všichni Piráti.