Pirátští vyděrači musejí být též potrestáni, alespoň podle právní logiky Petra Pavla

O co šlo v Plzni? Jeden zastupitel vyhrožoval druhému. Tedy konkrétně Pavel Šrámek vyhrožoval jinému zastupiteli za Piráty Marku Habruňovi. Snažil se zabránit tomu, aby jeho manželka Eva Šrámková, takto čerstvá členka Poslanecké sněmovny za Piráty, byla odvolána z jakékoli funkce.
Znělo to takto: „… pokud bude Evča na sílu odvolaná z čehokoliv a bude se tím pádem řešit na radě a tím pádem v novinách, tak ho škrtám ze všech komisí a všechny jeho natlačený lidi taky. A dám si extra záležet na tom, aby všichni věděli jaký je to šmejd.“
Výměnu SMS na konci ledna zveřejnil další pirátský politik Martin Holzman v reakci na jednání prezidenta Petra Pavla, také mu to prý přišlo jako vydírání. Pirát Šrámek se k věci postavil tak, jak mu velela pirátská čest: „Já to nevyvracím ani nepotvrzuji.“
Vydíraný Habruň celou věc bagatelituje jako vytrženou z kontextu: „Je to vyříkané, nic se neděje.“ Pirátští hrdinové se nezmohli ani na to, aby celou věc bez okolků přiznali, což bleskově učinil například ministr Macinka ve při s prezidentem.
Souboj o plná erární korýtka
Nezávislý pozorovatel se jen pousměje a zhodnotí příhodu jako další souboj nenasytných pirátských prasátek o plná erární korýtka. Ostatně Pirátská strana proslula již v minulé vládě jako souručenství lidí, kteří se v enormním počtu dokážou přisát na zdroj státních peněz a skrupule jim nepřekážejí ani vteřinu.
Je to nechutné, zavrženíhodné, ale není to zločin. Avšak takto shovívavě situaci vidí jen zaostalí cynici, kteří by měli přehodnotit svůj pohled na dosavadní politický provoz. S morálním probuzením Petra Pavla se situace v zemi radikálně změnila.
Prezident, jako bojovník proti vydírání, by měl v Plzni osobně zasáhnout a též zalarmovat tajné služby, jako v Macinkově případě. Též proto, aby mohlo pirátstvo, tedy poslankyně a poslanci zvolení za tuto stranu, dál nerušeně ve sněmovně demonstrativně pronášet morální odsudky nad ostatními. Dokud strana nebude očištěna morálním exorcistou z Hradu, nebude to ve sněmovně ono.