Dvě židle Zdeňka Hřiba. Když veřejná služba připomíná spíš veřejnou kasičku

Petr Kolman
Úhel pohledu   16:00
Zdeněk Hřib opustil pražskou radnici, ale peníze z dopravního podniku ne. Za práci v dozorčí radě bere 45 tisíc měsíčně k poslaneckému platu. Tvrdí, že „dokončuje projekty“. Skutečně?
Fotogalerie4

Zdeněk Hřib (Piráti) po povolební schůzce s Petrem Pavlem na Pražském hradě. (6. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vrchní Pirát MUDr. Zdeněk Hřib opustil pražskou radnici, ale rozhodně neopustil pražské peníze. Přes rezignaci na funkci náměstka si ponechal místo předsedy dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy.

V pozici, která je sama o sobě časově náročná, si měsíčně přijde na příjemných 45 tisíc korun. A to vše vedle platu poslance, který se pohybuje kolem 130 tisíc. Samozřejmě hrubého, platy a odměny se vždy v seriózní diskusi uvádějí v hrubém, v čistém je uvádějí pouze učitelky základních škol na TikToku, aby podtrhly svou „nevídanou chudobu“.

Veřejná služba vonící po dvou výplatách

Působí to zvláštně. Když člověk odchází z magistrátu, většinou tím říká: „Nemám kapacitu dělat všechno najednou.“ U Hřiba to však vyznívá spíš jako: „Nemám kapacitu dělat všechno najednou, kromě situací, kdy za to jsou dva platy.“

Argument, že chce „dokončit několik projektů“, zní hezky, skoro jako z učebnice moderní politické komunikace. Jenže realita je taková, že dozorčí rada není orgán, který by běhal po stavbách, otevíral tunely a rozhodoval o výkonech metra. Je to kontrolní orgán – samozřejmě důležitý, ale ne natolik výkonný, aby bez jeho předsedy spadla celá pražská doprava.

Nalijme si čistého Starobrna, tady spíše Staropramenu – je to spíše pohodlná trafika, ale nikomu to neříkejte. No schválně, jak často se zmíněná dozorčí rada vlastně schází? Své tipy pište, laskaví čtenáři, do komentářů pod článkem.

Kumulace funkcí

A pak je tu ta silná morální rovina. Věčný problém české politiky: kumulace funkcí. Všichni o ní mluví, kritizují ji, zaklínají se nápravou, dokud nepřijde okamžik, kdy se jim samotným naskytne možnost usednout na dvě židle současně. Hřib teď sedí na dvou – a obě jsou pohodlně polstrované veřejnými prostředky.

Věc je o to pikantnější, že Piráti se rádi stylizují do morálního zrcadla české politiky. Kdo měl někdy Piráta nebo dokonce Pirátku v městském či krajském zastupitelstvu, tak ví, o čem nyní píšeme.

Může hlídat projekty zdarma?

A tak se vtírá jednoduchá myšlenka: kdyby mu šlo opravdu jen o ty projekty, neměl by problém vykonávat práci v dozorčí radě zdarma. Nebo alespoň za symbolickou korunu.

Politici to tak občas dělali – a upřímně, působí to vždycky lépe než krkolomné vysvětlování, proč matkám samoživitelkám nelze přidat o dvě stovky, ale u poslanců/radních se na druhý plat místo vždycky najde.

Jestliže by Zdenál (jak mu familiárně říkají Brňáci) Hřib v dozorčí radě opravdu makal na plný výkon, pak by bylo férové, aby se mu o stejných 45 tisíc krátil poslanecký plat.

„O kumulaci funkcí nejde.“ Hřib chce zůstat předsedou dozorčí rady pražské dopravy

Logicky pokud bude pracovat aspoň šest až osm hodin denně pro pražský dopravní podnik, tak okrádá (časově i jinak) svého hlavního parlamentního chlebodárce. A vlastně i občany – nejen své voliče.

Nezapomínejme, že poslanec zastupuje všechny, nejen ty, kdo ho (z)volili, a nejen ze svého volebního kraje (zde Praha). Takže paní z Hodonína či Domažlicka (a nemusí to být přirozeně ani volička Pirátů) by si mohla legitimně stěžovat, že Hřib neplní řádně funkci poslance a (v morální rovině) měl by mu být krácen plat poslance o citovaných 45 tisíc korun.

Jistě právně to dnes (de lege lata) bohužel nejde, ale morálně samozřejmě ano. Doufejme, že alespoň Olga Richterová pana Hřiba vyzve k nápravě. Padni komu padni.

Jak se rozpouštějí ideály

Politika je služba veřejnosti, nikoli sport o to, kolik výplat se dá získat z eráru najednou.

Ergo kladívko, těžko lze očekávat, že někdo zvládne stoprocentně dělat dvě tak náročné role. A pokud ano, pak je otázka, proč by vlastně některé z nich měl stát (či město) platit jako plnohodnotný úvazek.

Celé to působí jako příběh o tom, jak se ideály, s nimiž Piráti kdysi vstupovali do politiky, tiše rozpouštějí v teplé mlze poslaneckých a městských odměn. A jak, když přijde na lámání chleba, dokáže být i zásadový politik překvapivě flexibilní – alespoň co se týká počtu placených funkcí.

Dávno již asi neplatí romantické pirátské „pusťte nás na ně“, ale pragmatičtější „pusťte nás mezi ně“…

