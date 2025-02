Hřib volebním lídrem znormalizovaných Pirátů. V čem připomíná premiéra Fialu?

Od těch časů se ale Piráti postupně etablují či možná normalizují v běžnou českou politickou stranu. Členstva příliš nevykazují, zhruba 1 200 lidí nepředstavuje ani ve zdejších bídných poměrech kdoví co. V širší veřejnosti nechvalně proslulá pirátská internetová fóra stávající předseda a nyní též volební lídr Hřib radši překryl roletou.

Ano, dělala trochu neplechu v image strany, poněvadž část členů určitě patřila v politice mezi řekněme excentriky. Oproti tomu se veřejnými internetovými diskusemi alespoň něčím odlišovala od konkurence. Navíc rysem, jenž vlastně odrážel základy její genetické formace. Tedy zaměření na informační technologie, jejich svobodný rozvoj i příliš nesvazující právní mantinely.

Čekání na „spasitele“. A pak deprese

Pirátská fóra v sobě obsahovala též transparentní potenciál otevření strany běžné veřejnosti, poskytnutí šance nejen pro členy, ale i pro zaregistrované příznivce mít podíl na formulaci stranických postojů. Zájem ovšem nikdy nebyl moc velký, což však zároveň cosi nelichotivého vypovídá o zdejší občanské společnosti a její nízké ochotě zapojit se do politického života nějakou intenzivnější formou.

I příznivci stran od levého středu doprava, byť dávají často najevo svou frustraci z „dezolátů“ neboli fanoušků populistů, se obvykle spokojují s tím, že hlasují ve volbách, mnozí z nich si rádi zanadávají na poměry na sociálních sítích a jen někteří občas zavítají na nějakou demonstraci. Tím se ale jejich politické angažmá zpravidla vyčerpává čili i oni většinou jen čekají na „spasitele“. A když je zklame, propadnou depresi, než se zase chytí někoho jiného.

Pirátů se takto chytli v roce 2017, kdy se dokázali prezentovat coby svěží vítr nebo jako štiky v rybníku. Nejen díky důrazu na informační technologie, ale zejména kvůli silnému antikorupčnímu apelu i nápadité kampani s využitím bývalého vězeňského autobusu. A s výrazným přispěním sympatického lídra, ovládajícího též zpěv a hru na tahací harmoniku.

Znormalizovaní Piráti

Poté však už Piráti jen uvadali – a rovněž stárli. Coby protestní straně jim příliš neprospěl vstup do vlády, navíc s poslaneckým klubem předem „zmasakrovaným“ kroužkováním voličů na jejich společné kandidátce s hnutím STAN. Scházela jim tak síla k důslednému prosazování vlastní agendy. A když jejich předseda Ivan Bartoš zpackal digitalizaci stavebního řízení, minimálně v tom smyslu, že ji ukvapeně spustil v rozdělaném stádiu, musel se z vlády poroučet, přičemž jeho strana si z něj kvapně vytvořila mučedníka a uraženě ho následovala.

Po blamáži v krajských volbách se chopil kormidla Zdeněk Hřib, někdejší pražský primátor, nyní náměstek primátora pro dopravu. Navenek působí jako schopný, racionální, ale i poněkud chladný manažer, jehož by člověk v politice očekával zkrátka někde jinde než u Pirátů. Sice se nyní snaží dodat svému osobnímu profilu více šťávy, vede si v tom však podobně jako premiér Petr Fiala. Prostě trochu křeč.

Hřibův triumf nad senátorkou Šípovou není zase tolik překvapivý, pokud si uvědomíme, že nynější, vlastně i jím znormalizovaní Piráti, jsou poměrně elitním klubem, který má jeho předseda zjevně pod kontrolou. A možná mu pomohlo i vědomí, že poněkud schizofrenní oddělování role předsedy a volebního lídra svědčí spíše o krizi dané strany a ve volbách obvykle příliš nezabírá.

„Hřibovci“ a pětiprocentní laťka

Když Ivan Bartoš předával Zdeňku Hřibovi kormidlo, pirátský škuner se v preferenčních vlnách stále držel kolem osmi procent. Nyní se potácí těsně nad zubatým útesem pětiprocentní klauzule. A nejen Piráty by měl přímo vyděsit aktuální průzkum agentury Median, podle něhož by necelá polovina Čechů uvítala nějakou novou politickou stranu zaměřenou na odpovědné hospodaření státu, prosazení potřebných reforem a větší otevřenost k občanské společnosti. Úplně nejvíc by ji ale přivítali voliči Spolu (56 % z nich) a Starostů a Pirátů (dokonce 59 %).

Přitom jeden z klíčových parametrů povolební situace může tvořit právě skutečnost, zda „hřibovci“ překonají pětiprocentní laťku. Je však otázkou, jestli k tomu postačí virtuální sekání hajlující pracky „nácka“ Filipa Turka, důraz na téma dostupnosti bydlení, opětovné zavádění ekologických trolejbusů do pražské hromadné dopravy či propagace projektu rychlodráhy z Prahy do Jihlavy, díky níž má obě města dělit jen 50 minut jízdy. Dle Hřiba a výrazné tváře vysočinských Pirátů Hany Hajnové se prý vysokorychlostní železnice projeví jako „gamechanger“. Zda ovšem v podobné roli ještě někdy uvidíme Pirátskou stanu, je nyní ve hvězdách.