Geniální marketing, nebo totální minela? Piráti zahájili populistickou kampaň

Marketérskému ptydepe zcela odpovídá programový obsah. Piráti, jako příznivci legalizace vybraných drog, patrně konzumují silný matroš, jinak by nemohli slibovat 200 tisíc nových bytů během příštího volebního období. Navíc se holedbají, že díky jejich opatřením každičký postavený byt zlevní o rovný milion korun. Též zaručují, že tyto nové byty nenakoupí spekulanti.

Jak pejsek s kočičkou… a Piráty

Když pomineme nemožnost výstavby takového množství nových bytů v tak krátkém čase, vzhledem k dlouhému stavebnímu řízení, kapacitám stavebních firem, problému s financováním a souvisejícímu, zcela očekávatelnému, zdražování stavebního materiálu, visí ve vzduchu jediná otázka. Kde je těch deset tisíc bytů, které Pražanům sliboval primátor Hřib? Odpověď je jednoznačná, většina toho, co se v Praze postavilo, jsou takzvané investiční byty, které nakupují buď místní bohatí jako investici, nebo zahraniční investoři/spekulanti. Tedy za vlády pana Hřiba se dostupnost bydlení v Praze jen zhoršovala.

Pokud někdo chce vykládat něco o projektu dostupného bydlení, za kterým stojí Česká spořitelna, nechť si uvědomí, že toto není žádné levné bydlení (jaké například nabízí mateřská firma v Rakousku), ale de facto zcela ziskový tržní projekt, protože nájemné je sice o trochu nižší než tržní, nicméně si to developer kompenzuje na dražších službách, takže bydlet v tomto „sociálním“ bydlení je stejně drahé jako bydlet v „asociálním“. Ale to jen tak na okraj, co se tuzemským voličům předhazuje jako sociální bydlení.

Pirátskou prioritou jsou prý rodiny, devadesát procent z nich čeká od Pirátů daňová úleva, kterou prý pocítí v peněžence. Samozřejmě že Piráti slibují též naše pevné ukotvení v nadnárodních strukturách, tedy implicitně chtějí pokračovat ve zvyšování výdajů na zbrojení.

Budete volit ve sněmovních volbách strany vládní koalice, opozice, strany mimo sněmovnu či volit nepůjdete? celkem hlasů: 3413 Vládní koalice 26 %(885 hlasů) Opoziční strany 60 %(2059 hlasů) Strany mimo sněmovnu 9 %(320 hlasů) Volit nepůjdu 3 %(86 hlasů) Nevím 2 %(63 hlasů)

Kde na vše vezmou peníze? Přece zatočí s korupcí, daňovými úniky velkých firem, zastaví „rozkrádání ve zdravotnictví“ a zároveň všem opatří dostupnou péči. Nepřipomíná vám to sliby splácané na poslední chvíli nějakými zoufalými amatéry, kteří, stejně jako pejsek s kočičkou, vymýšlejí, co by ještě do dortu dali?

Slibování nesplnitelného

Vršení slibů bez představy z čeho je financovat jsou pro populisty symptomatické. Vyčítáme-li to Babišovi či Okamurovi, máme to Pirátům tolerovat? Piráti nemají ani ponětí, kde by na podobné velkolepé fantazie sebrali peníze. Je zřejmé, že se inspirovali u populistů komplexně a slibují nesplnitelné. Nejde totiž o nic jiného, než aby se do ministerských a dalších dobře placených míst vrátila pirátská věrchuška. Vždyť do sněmovny kandidují ti samí lidé, kteří už v uplynulém období zklamali. Má být zárukou slibovaného zeštíhlení státu Ivan Bartoš, který fatálně selhal při digitalizaci stavebního řízení?

Za kampaň hodlají Piráti utratit 50 milionů, peněz mají zjevně dost. Jenže trochu zapomněli, že už nejsou těmi mladými, dravými a slibnými Piráty, kteří křičeli: Pusťte nás na ně. Dnes nemohu křičet „Pusťte nás na nás“, proto zvolili nové heslo Nakopneme to!

Mají v úmyslu „nakopnout“ celou zemi a poslat ji tak do budoucnosti. Trochu zapomněli, že budoucnost nás všechny nevyhnutelně čeká i bez Pirátů a jejich nepodložených slibů. Ono nakopávání v podání Pirátské strany ze všeho nejvíce připomíná americké grotesky z počátku minulého století, kterým se říká slapstick, vyznačovaly se, mimo jiné, především tím, že herci se neustále vzájemně a bezúčelně nakopávali.