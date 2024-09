Vstanou Piráti z popela? Spíš ne, z androšů se staly družinářky

K tomu si dovolím oponenturu jednou věcnou a jednou osobní poznámkou.

Věcná –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ na 3 body: 1) Volby do sněmovny se ponesou na mobilizační vlně „Zastavme návrat Babiše“ s paničtější obavou před propadlými hlasy než kdy dřív. A pokud se obnoví (přesněji bude pokračovat) koalice Spolu a STAN se rozhodne pro samostatnou kandidaturu, zůstanou Piráti pro antibabišovce třetí volbou. Až třetí… 2) Největší síla se rovná největší slabosti. Okázalá transparentnost vnitřních procesů u Pirátů s pravděpodobností výhry Realu Madrid nad FK Kotěhůlky přesytí v dalších měsících občanovu senzacechtivost pikantními výjevy ze střetů pirátských frakcí. 3) Praha je sice Praha, ale není to New York, Honolulu nebo kráter Aristarchus na Měsíci. Navíc po letech v pražské politice už Piráti neplatí za etalon neposkvrněnosti ani v hlavním městě…

Osobní poznámka: Piráty jsem nevolil, avšak svého času jsem k nim choval jisté pochopení jako k takovým divokým dětem voličů ODS. Dětem snažícím se o život dle drzé, leč kurážné zásady „dělejte si, co chcete, ale do mě se ne..rte“. No a pak děcka přičichla k eráru. Z androšů se staly družinářky… Zbytek znáte.

Autor je právník a básník