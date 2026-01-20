Piráti: ani nalevo, ani napravo, ani funkční? Až teď se ukazuje, jak jim chybí lídr typu Bartoše

Hřib získal 469 hlasů ze 611, takže není co řešit, dalo by se říci. Ale ve skutečnosti je co řešit. Sněmovní volby budou až za dlouho, ale letošní podzim přinese volby komunální a ty naznačí nové pozice a trendy.
K tomu lze učinit pár poznámek.
Posilou, nebo zátěží pro koalici
Ani ODS necítila na svém víkendovém kongresu potřebu zásadních změn. Jinak by lídra Fialu nevystřídal Kupka, ale nějaký „sekáč, co se nezakecá“. Přes to vše je ovšem vidět, že ODS zažívá revival vlastní značky. Že doba, kdy jejím plakátům vládlo logo Spolu, už vyvanula. K partnerům z éry pětikoalice se ODS staví spíš jako ke konkurentům než k předem daným spojencům a myšlenka na možnou spolupráci s hnutím ANO už není sprostým slovem.
Piráti postupují spíše opačně. Sám Hřib na fóru v Prachaticích řekl, že teď ani v budoucnu si nedokáže představit spolupráci s žádnou ze současných vládních stran – nejen s Okamurovou SPD a Turkovými Motoristy, ale ani s Babišovým hnutím ANO. Jinými slovy. Skoro se zdá, že Hřib převzal štafetu Petra Fialy. Jeho rétoriku dělící politiky, strany i veřejné osobnosti na demokratické a nedemokratické, prozápadní a protizápadní, protiruské a proruské (de facto kolaborantské, ba zrádcovské), aniž by se zabýval nuancemi.
Hřib obhájil pozici předsedy Pirátů. Do vedení míří i Richterová či Stojanová
Dále Hřib řekl, že z hlediska Pirátů vidí silný koaliční potenciál ve všech opozičních stranách současné sněmovny. Jasně, zní to neutrálně, ba inkluzivně, jak se módně říká. Ale je-li řeč o koaličním potenciálu, musí se zvažovat přitažlivost, ochota či ideové souznění obou stran – té nabízející se i té, na kterou je políčeno.
Upřímně, vsadili byste velké peníze na to, že pro ODS budou přitažlivější Hřibovi Piráti než teď vládní ANO? To hnutí ANO, jež by se bez sentimentu zřeklo SPD i Motoristů, které považuje spíše za zátěž než za posilu koalice? Uvidíme, jak se to bude vyvíjet během roku.
Ale při jistém vývoji i jisté konstelaci by se mohlo stát, že Piráti – ti Piráti, kteří se předvádějí spíše kousky typu chůze pozpátku ve sněmovně než myšlenkovou zřetelností – budou pro ODS také spíše hrozící zátěží než posilou pro případnou koalici.
Kdo říká, že není ani pravičák, ani levičák, je levičák
Zdeněk Hřib pronesl na pirátském fóru v Prachaticích také toto: „Pravolevé rozdělení stran je už přežité. Lidé jen hodnotí to, zda něco funguje, či nefunguje. A na tom musíme i stavět naši politiku.“ Na tom něco je. Zároveň je to klasický narativ oslovující alternativní voliče. Jenže ve voličích jiných stran i nevoličích, o které se strana uchází, to může vyvolávat spíše podezření. Nemálo lidí z prostředí ODS si připomene starý bonmot: „Kdo říká, že není ani pravičák, ani levičák, je levičák.“
Piráti chodili ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, tvrdí
Ano, pravolevé dělení je už dosti přežité v tradičních oblastech, jako je míra solidarity či míra přerozdělování. Což je dáno i tím, že ze státního rozpočtu stále více ukusují mandatorní výdaje, o kterých se prostě nevyjednává ani nemluví, neboť jsou dané.
Ale zároveň posilují oblasti, v nichž má pravolevé dělení stále smysl, ba posiluje. Ve vztahu ke Green Dealu, emisním povolenkám, migračnímu paktu, zavedení eura, obecně k vůdčím trendům Evropské unie, přesněji Evropské komise.
O hnutí ANO se říká už dlouho, že ideově je zcela rozplizlé, že nelze stanovit, zda je levicové či pravicové (převažuje výklad, že začalo jako pravicové a pak se přesunulo za levicovými voliči). Ale co se týče vztahu ke Green Dealu, emisním povolenkám, zavedení eura, omezení, ba likvidaci práva veta na Evropské radě, je tam, kam se v Evropě řadí pravice. Tedy klasická pravice, dnes nálepkovaná jako krajní či extremistická (pokrokářská němčina užívá jen slovo „pravice“ a automaticky tím myslí „krajní pravici“, zatímco křesťanské demokraty kancléře Merze, nejtradičnější pravicovou stranu Německa, označuje za stranu středu).
Aktivistická parta posilněná alkoholem, nařkl Havlíček Piráty po jednání Sněmovny
V tomto smyslu – ve vztahu k tématům jako Green Deal, ilegální migrace, právo veta v EU či zavedení eura – jsou Piráti zcela jasnou levicí. Alespoň pro většinu českých voličů. A Hřibův argument, že „lidé jen hodnotí to, zda něco funguje, nebo nefunguje“? Tady je asi lepší před Piráty nevyslovovat výrazy typu „digitalizace stavebního řízení“.
To dělení není tak mrtvé, jak by se zdálo
Jak už bylo řečeno. Toto není prognóza, jen drobné postřehy. Jenže i z nich vyplývá, že dělení na pravici a levici není tak mrtvé, jak by se někomu mohlo zdát. A že je těžké prognózovat, jak se vztah mezi Piráty a zejména ODS bude v opozici vyvíjet.
Možná Piráti ještě budou s nostalgií vzpomínat na lídra Ivana Bartoše. Byl to nekonformista. Ale Piráty dokázal postavit do latě (tak jako Martin Bursík před lety Zelené) a hlavně dokázal jasně sdělit, o co mu jde, aniž by upadal do hrátek typu chůze pozpátku ve sněmovně.