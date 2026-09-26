Zajisté, nezastavitelný proud urážlivých obvinění, kterým byl (a občas se mu to vrací i dnes) proslulý Andrej Babiš. Předseda Babiš se nakonec musel omlouvat spoustě lidí, je jen otázkou času, kdy před soudem skončí předseda Hřib.
Nekonečným obviňováním podobnost s Babišovou rétorikou nekončí, Piráti se mění na totálně populistickou slibotechnu. Kdyby byli Piráti ve vládě, prý ušetří první rok 90 miliard, další rok 180, třetí 270… Průměrný Čech by si do konce dekády prý přilepšil o 68 tisíc korun. Kam se hrabe Babiš a jeho sliby o platech učitelů, Hřib přidává rovnou všem.
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Za neúspěchy mohou jiní
Rétorické dovednosti populistů zvládá vrchní Pirát mistrovsky, za všechny neúspěchy mohou jiní, Piráti byli vždy úspěšní a nikdy nic nezkazili, ani ve vládě, tam prý „prošlápli cestu“. Vychloubal se skleněnými přístřešky na pražských zastávkách jako dílem Pirátů, když mu bylo řečeno, že na ně si lidé stěžují, protože do nich prší, odvětil, že za to může hnutí ANO, protože designová soutěž se odehrála za jejich vládnutí. Tak čím se Hřib o přístřešky zasloužil? Patrně je postavil, vlastními ústy. I proto se asi domnívá, že budou černým koněm voleb.
K zázračnému pirátskému ekonomickému programu pan Hřib odmítá říci něco konkrétního, prý se zabývají investicemi do lidí, zařídí, aby nebyl zašpuntovaný pracovní trh a „lidem se nebrala podpora v prvních měsících nezaměstnanosti“. Abychom Pirátům nekřivdili, prý zdaní tichá vína a konopí. Zbytek zařídí nekonkrétní „oslabení oligarchie“, zajímavé je, že oligarchou je pro Hřiba výhradně Babiš.
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Lze chápat, že strana, které padají preference a obecně se jí moc nedaří, jednoduše kopíruje metody těch úspěšnějších. Otázkou však zůstává, zda si Piráti uvědomují, že podobným nezakrytým populismem cílí na poněkud jinou voličskou skupinu, než byli jejich původní voliči. Když k tomu připočítáme předsedovu sebestřednost a obhroublý a agresivní slovník, musíme popřát Pirátům hodně štěstí. Ze Zdeňka Hřiba musejí mít konkurenční opoziční lídři nelíčenou radost.