Zelení na pirátské lodi. Volíte Babišův populismus pro seniory, nebo Hřibův pro mladé?

Jistěže jsou v jejich programech nesrovnalosti. Piráti nikdy neodmítali jadernou energii. Když o tom mluvil Ivan Bartoš pro noviny Die Welt, působilo to až zábavně. Němečtí novináři byli překvapeni, že někdo, kdo ztělesňuje levicovou alternativu a nosí dredy, zároveň propaguje jadernou energii a německou energetickou transformaci označuje za habaďůru.

Kdežto čeští Zelení spatřují v jaderné energii dílo ďábla. Že je bezemisní? Že přijde vhod, když vsadíme na energii větru a slunce, ale zrovna nefouká ani nesvítí? Jenže málo platné, není obnovitelná. To je dnes klíčové módní slovo. Jako by emise už nikoho nezajímaly. Jako by unijní plán Fit for 55 nevyjadřoval právě pokles emisí o 55 procent. Jako by mu bezemisní jaderná energie neprospěla. Jenže pro Zelené je bezjadernost prostě článek víry a hotovo. I když Zeleným v Německu právě tento přístup pomohl prohrát volby.

Jak se to vyřeší mezi Zelenými a Piráty? Snadno. Z dohody se to téma vypustí. Zůstává ale dost témat jiných.

My, přísní liberálové

Širší veřejnost oslovují oba aktéři jinak. Třeba tak, jak to ukázal volební lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Když se v Evropě spojují extremisté a populisté, je třeba nabídnout jasnou alternativu, která spojuje liberální voliče.

Jenže i tady je pár háčků. Třeba v tom, že takové oslovení voličů není inkluzivní. Přesvědčuje již přesvědčené a vytáčí již vytočené. Třeba tím, že nemalou část politických konkurentů cejchuje na extremisty. Jsou-li však ti, kteří odmítají jeden názorový proud (v tomto případě liberální demokracii) jako závazný, označeni za extremisty, leckdo si vzpomene na neblahé časy „socíku“.

Tehdy každý, kdo odmítal vůdčí roli jednoho světonázoru, dostal nálepku „protisocialistický živel“, i když třeba sám proti sociální spravedlnosti nic neměl. Tohle leckomu evokuje dnešní nadužívání slov jako extremista či nenávistník.

Pak tu dráždí hlasité vzývání liberalismu. Je snad skutečný liberál (svobodymilovný člověk, říkalo se kdysi) ten, kdo jako Piráti i Zelení chce bojovat proti dezinformacím a všemu, co sám považuje za projevy nenávisti? Kdo pléduje za jejich přísnou regulaci? Leckteré z těch projevů skutečně hnusné jsou, o tom žádná. Autoritář by s nimi zatočil raz dva. Tak proč se ti, kteří s nimi zamést chtějí, sami titulují jako liberálové? To je otázka za milion.

Liberál je přece ten, kdo uvažuje po voltairovsku: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do smrti budu hájit vaše právo to říkat.“ Či podle Haškova hostinského Palivce: „Pro nás, živnostníky, neplatí žádná politika. Zaplať si pivo, seď v hospodě a žvaň si, co chceš.“

Ve srovnání s tím je přístup Pirátů – ale i Fialovy vlády – spíš autoritářský. Uvidíme, co tomu řeknou voliči.

Kde na to vše vezme stát?

Pro voliče je zásadnější pasáž společensko-ekonomická. Olga Richterová, místopředsedkyně Pirátů, představila hlavní volební priority takto: „Chceme, aby minimálně 90 procent rodin mělo více peněz v peněžence, proto navrhujeme snížení přímých daní, zlevnění základních potravin skrze nižší DPH a zvýšení daňových bonusů na děti.“

Gabriela Svárovská, spolupředsedkyně Zelených, vidí priority státu takhle: „Chceme férový daňový systém a funkční stát, který neprivatizuje veřejné služby, ale posiluje je – a s nimi důvěru občanů.“

Volič může ty výroky položit vedle sebe a ptát se. Kde chtějí Piráti a Zelení vzít na to, aby si drtivá většina občanů finančně polepšila, aby byly sníženy přímé daně, ale aby stát zároveň posiloval veřejné služby? Nezavání to trochu populismem, před kterým sami Piráti a Zelení tak naléhavě varují?

Možná by se to dalo shrnout, že se tu nabízí ukázka progresivistického populismu pro mladé (aby měli kde bydlet, kde se vzdělávat i kvalifikovat, kde pracovat, kolik vydělávat). A volič to může srovnávat s populismem babišovským, jehož volební ochutnávku poskytl šéf hnutí ANO na YouTube před dvěma týdny.

Andrej Babiš nabízí všechno všem. Levné energie, vyvést Česko z Lipské burzy, bezpečnost, vyšší nástupní platy vojákům, hasičům, celníkům a policistům, zvýšit platy učitelům. Ale za „absolutní prioritu“ označil důchodce. Slíbil návrat ke starým valorizacím penzí i navrácení odchodu do důchodu v 65 letech.

Když s touto ochutnávkou Babiš vyrukoval, strhla se logická mediální reakce: ať šéf hnutí ANO doloží, kde na to vše stát vezme peníze. Stejná reakce by měla následovat po návrzích Pirátů a Zelených. Tedy pokud se nespokojíme se slovy Zdeňka Hřiba, že protikorupční opatření a zamezení daňových úniků mohou zvýšit příjmy státu až o půl bilionu korun.

Svým způsobem by z toho mohl být i rodinný výběr pro podzimní volby. Rodiče a prarodiče by mohli hlasovat pro populismus babišovský, děti a vnuci pro populismus pirátský. Mějte hezký den.