Odstraňování povodňových škod? Náprava pirátského neštěstí v digitalizaci bude daleko delší a nákladnější

Nejviditelnější, ale zdaleka ne jediný, digitální průšvih je samozřejmě katastrofální kolaps stavebního řízení. Vysoce riziková operace načasovaná s nepochopitelnou politickou necitlivostí zrovna před regionální volby, bude Ivana Bartoše po právu stát politickou kariéru. Jím založenou stranu pak vládní posty a možná i samotnou existenci. Premiér Fiala neměl jinou možnost, jen měl Bartoše ve vlastním zájmu vyhodit už před volbami, ne až po nich.

Důvodů k vyhazovu Pirátů je ale jen v digitální agendě mnohem, mnohem více. I když jsou mnohem méně viditelné. A premiéra, ministry i nás všechny bude stát jejich náprava hodně sil a hodně peněz. Lidé v zaplavených oblastech si to bohužel vyzkouší už na jaře, až se pokusí ohlašovat opravy svých domovů v nefunkčním systému. České podniky a celá ekonomika pak na pirátské eskapády bude doplácet ještě řadu let, dlouho poté, co se opraví následky povodní.

Pracovití v PR

Původně začínala Pirátská strana s jasnou digitální agendou, ale rozkročení a uhnutí do levicově-liberálních témat jí zajistilo úspěch v předminulých volbách do sněmovny. Jenže punc „politických ajťáků“ jim zůstal i přesto, že se pro nové koníčky už jedničkám a nulám prakticky nevěnovali. A tak na ně nová koalice před třemi lety automaticky navalila prakticky vše, co jen zavánělo internetem a online světem. Ačkoliv na to už neměli lidi, kapacitu, ba ani skutečný zájem.

Hezky to ukazuje, že se sám předseda Bartoš stal vedle šéfa resortu místního rozvoje i vicepremiérem pro digitalizaci. Ovšem bez ministerstva, jen s hrstkou nadšených mladých kádrů na úřadu vlády. Ti mu naslibovali spoustu pozitivního PR z digitálních a evropských témat a začali arogantně zasahovat do práce jiných ministerstev. Tedy se jim pokoušet šéfovat a navíc se fotit u výsledků jejich práce. Pracovitost, kterou se Piráti tak rádi chlubí a žehrají, že ji neumí prodat, se tady naopak projevovala ve snaze prodávat cizí přesčasy.

Výsledek nemohl být jiný - vedle povrchně uchopených, až zanedbaných digitálně-ekonomických témat, jako je copyright, moderní technologie či umělá inteligence, zůstal Pirátům v digitalizaci jen e-government. Po ničem jiném nemohli „vládní ajťáci“ sáhnout, když zoufale hledali nějaké body.

Velmi náročná, nejistá a vysoce riziková oblast se spoustou kritických dlouholetých problémů jim explodovala pod rukama a neměli a nemají nic jiného, kde by ukázali, že v digitální agendě něčeho dosáhli. Snad jen to přenesení plastových občanek do mobilní aplikace. Jenže i tuto vymoženost do letošního léta neakceptovala při vstupu ani Poslanecká sněmovna, která ji sama schválila.

Běž domů, AI-vane

Jeden příklad za všechny pirátské hříchy je regulace umělé inteligence, neboli AI. Ivan Bartoš si vyjednávání evropského nařízení o AI přímo přetáhnul k sobě před českým předsednictvím v EU. Zavánělo to pozitivními politickými body a triumfálními fotkami z Bruselu, pro jeho podřízené pak lukrativními posty.

Jenže už pár dnů před startem předsednictví se ozvaly nespokojené ostatní úřady, že s nimi pirátské kádry ze Strakovy akademie pořádně nemluví. Vyjednávání klíčového předpisu plného právně-technických detailů ostatně vedl tým bez jediného právníka. Bartošův zájem o AI pak ještě na podzim 2022 ukončil velmi naštvaný dopis podnikatelských svazů.

Mezitím ale odstartovala AI revoluce s ChatGPT a dnes zcela zásadní agenda u Bartoše zůstala. Mladé kádry se rozprchly, mimochodem na lukrativní místa nedošlo, nicméně zůstala otázka, kdo tedy vyřeší onu regulaci AI v Česku. Kde se vezme úřad a zejména odborníci, kteří budou dohlížet na umělé mozky a především dávat certifikace podnikatelům v češtině.

Tady se Bartoš a jeho lidé pokusili přehodit práci zase na jiná ministerstva, konkrétně na končícího kolegu Jozefa Síkelu v čele resortu průmyslu. Dozvěděl se prý něco v tom smyslu, že když to dřív tak moc chtěl, má si to teď laskavě dořešit až do konce.

Naštvanost podnikatelů pak nebere konce a nezůstává jen u dalších nakvašených dopisů. Dnes je jasné, že AI sice volby nevyhrává, ale pro ekonomickou prosperitu je to zásadní faktor. A stát tady hraje a bude hrát mimořádnou roli, dokonce rozhodující v tom, jestli se naše ekonomika poveze na globální vlně, nebo se propadne do skanzenu. Jde zkrátka o miliardy a někdo bude muset za Bartoše tenhle průšvih rychle odpracovat.

Kmotři a konopí

Ztráta soudnosti Pirátů se naplno projevila začátkem tohoto týdne. Předseda čtyřčlenného poslaneckého klubu Jakub Michálek s arogancí sobě vlastní nadiktoval vládě podmínky. Z digitální agendy nezmínil krom stavebního řízení nic, nezapomněl ovšem na legalizaci konopí a boj s oligarchy. Jeho kolegyně Klára Kocmanová pak po zaslouženém vyhazovu z vlády začala šířit narativ o „kmotrech natřených na fialovo“.

Čtyři poslanci nebudou nikomu chybět. Piráti ve sněmovně nebudou za rok nikomu chybět. Naprosto nepřiměřený počet dobře placených pirátských politických náměstků, které dosud drželi na různých resortech, nebude nikomu chybět. Především ale nebude chybět pirátský čistě PR zájem o digitální témata, dnes naprosto klíčová pro ekonomiku, kde jen zabírali místo někomu, kdo si je chce poctivě a tvrdě odpracovat.

Nebude to ale snadné. Pro pravicovou vládu je rok před volbami zásadní rychle začít napravovat škody zejména vůči občanům, ale i podnikatelům. A to jak v e-governmentu, kde má stát jen sanace stavebního řízení údajně nižší stovky milionů a trvat vyšší měsíce. Ale zejména v ekonomice, která potřebuje zásadní modernizaci, jinak se k růstu jen tak nevrátí.

Autor je předseda Institutu pro digitální ekonomiku, dříve byl zmocněncem pro Evropská centra AI a spoluautorem Národní strategie umělé inteligence z roku 2019