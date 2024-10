Back to the Future? Zachránit si budoucnost ve filmu a v realitě

Poslední slovo

Když tak sleduju poslední peripetie české politické scény, čím dál tím víc se mi do mysli vtírá titul americké filmové komedie, kterou v roce 1985 natočil režisér Robert Zemeckis; jmenovala se Back to the Furure, doslova Zpět do budoucnosti. (U nás film běžel pod názvem Návrat do budoucnosti, ale jak už se to překladům občas stává, originál je výstižnější.)