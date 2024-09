Vzpoura voličů proti Pirátům. O co všechno strana přišla a co čeká Bartoše ve vládě?

Zatímco v Karlovarském, Ústeckém či Libereckém kraji se letos do zastupitelstva nedostali, v předchozích volbách měli přes deset procent (v Libereckém skoro deset). V Plzeňském kraji to Piráti dopracovali na polovinu svého minulého výsledku (13,5), tady alespoň překročili pětiprocentní klauzuli.

Velmi výrazný je propad ve středních Čechách, ze skoro čtrnácti a půl procenta se propadli pod čtyři, v „Kubových“ jižních Čechách se scvrkli ze skoro 13 procent na necelá tři. V Hradeckém spadli ze 14 na čtyři, v Pardubickém z 12,5 na necelá čtyři procenta.

V Jihomoravském kraji propadají ze 13,8 na 3,2. Na Vysočině se blíží pěti procentům, ovšem v předchozích volbách měli 13,2 procenta, stejně jako v Olomouckém kraji, kde padají z 13,8 a navíc zde letos kandidovali jako „Piráti s podporou“. Moravskoslezský kraj oznamuje propad z necelých dvanácti na necelá čtyři procenta. Ve Zlínském kraji je to sešup ze 13,2 na pěkná čtyři a půl procenta.

Do krajského zastupitelstva se Piráti dostali jen v jednom kraji, Plzeňském, zatímco po předchozích volbách byli ve všech. Jen stěží se budou moci utěšovat „solidním“ výsledkem z Vysočiny, Olomouckého a Zlínského kraje, výsledek je debakl.

Opustit koalici?

Co to znamená, kromě velice citelné ztráty vlivu v regionech? Je to signál pro stranické vedení, že jim voliči nevěří a nepovažují je za validní stranu, po blamáži s digitalizací stavebního řízení bude celostátní vedení jen s obtížemi hájit stanovisko, že je to jen a pouze chyba regionů. Na to je propad příliš plošný a výrazný.

V celostátní politice se tenhle výsledek odrazí na nulovém vlivu strany v koalici. Jestli na ně koaliční partneři do nynějška pohlíželi svrchu, nyní je budou ignorovat jako irelevantní. Piráti budou muset pouvažovat o tom, zda neopustit koalici, třeba kvůli rozpočtu, protože ten se jeví jako poslední důstojný důvod k odchodu do opozice.

Piráti milující funkce o mnoho z nich přišli, což je bolestivé, nicméně daleko citelnější rána pro každou stranu je nepřítomnost v zastupitelských orgánech a tedy nedostatek informací, ztráta přístupu k expertním znalostem a nemožnost ovlivňovat politiku. Pirátům zbyl Plzeňský kraj a nejasná perspektiva ještě jednoho roku „u vesla“. Předstíráním, že je všechno v pořádku, se ze šlamastiky nevyhrabou. A patrně ani jen výměnou stranického vedení.