Povinná elektrotaxi Zdeňka Hřiba si buď platí Motoristi, nebo je lídr Pirátů velebloud

Když se podíváme do zahraničí, podobný nápad Evropské komise, aby autopůjčovny měly od roku 2030 povinné elektromobily, vzbudil odpor i v Německu, dokonce se o něj otřel i kancléř Merz. Plán pana Hřiba je ambicióznější, zákaz by měl platit od roku 2029. Ale proč ne rovnou od zítra, vždyť čím bude Praha pokrokovější, tím se bude pan Hřib cítit lépe.

Zde možná stojí za to připomenout tomuto vrcholnému pirátskému politikovi elementární poučku, že před volbami se voličům neservírují nápady, se kterými nebudou většinově nadšeně souhlasit. A tímhle rychlokvašeným plánem si asi Piráti moc příznivců nezískají. Nucený příliv elektromobilů by zahltil pražské nabíječky, omezil by počet taxíků a profitovaly by na něm především kapitálově silné nadnárodní firmy.

Malí taxikáři by se museli buď zadlužit, nebo z oboru odejít. Zdražení služby bychom se nevyhnuli. A výstavba nabíječek, kterou si pan Hřib vysnil? Ta je zdlouhavá a naráží nejen na pomalé stavební řízení, ale též na kapacitu elektrické rozvodné sítě. V současnosti má Praha 63 rychlonabíjecích stanic, kolik jich bude za tři roky? Stačily by na skokový několikatisícový nárůst elekrotaxíků? Nevíme a neví to ani pan Hřib.

Letos se začala elektrická auta v Česku prodávat výrazně lépe než v minulých letech a většina z nich jezdí v metropoli a okolí. Počítá pirátský plán se skutečností, že pražské nabíječky budou jedny z nejvytíženějších v zemi? Nebo je tajným záměrem Pirátů vytvořit jejich umělý nedostatek? K čemu by to bylo? Každopádně jednorázovému navýšení elektrických vozů se Praha nevyhne, pokud pan Hřib prosadí svou.

Nahrávka na smeč

Před čtyřmi lety, také před volbami, se Pirátům stala taková nepříjemnost. Mluvili nezávazně o možnosti zjišťovat neobsazené byty pomocí kontroly elektroměrů, měli totiž poměrně čistý úmysl více danit nevyužívané byty. Jenže politická konkurence se tématu chopila po svém a podsouvala Pirátům, že chtějí byty zabavovat, nebo že do prázdných hodlají nastěhovat migranty. Byla to pomluva či chcete-li dezinformace, avšak samotní Piráti po volbách konstatovali, že je věc nezanedbatelně poškodila.

Nyní sám volební lídr Hřib podobnou situaci vytváří, tedy to není dezinformace! Jeden si dokonce troufne odhadnout, že se věci nadšeně chopí skomírající Motoristé a udělají z Pirátů své úhlavní nepřátele, vykreslí je jako asociální elektrofanatiky. Je to příležitost a politik, který by ji nevyužil, nechce vyhrát volby. Pan Hřib moc neargumentuje a ani se netváří, že by plán chtěl mírnit či odsunout.

Budou-li mít Piráti smůlu, máme tu nové předvolební téma, které bude nádherně štěpit národ na zastánce pokroku a zpátečníky, či na fanatické zakazovače a milovníky svobodné volby. Dělení je dáno ideovými východisky každého z nás. Každopádně by se pánové Macinka a Turek měli složit panu Hřibovi na pořádnou kytici, hodně jim pomáhá.