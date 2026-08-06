Umlknou pirátské sirény? Nebojte se, ani platné zákony kampaň nezastaví

Martin Zvěřina
Glosa   17:30
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Ivan Bartoš s akordeonem. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Piráti mají problém, pořádají předvolební koncerty a domnívají se, že je to busking neboli pouliční umění a podle toho chtějí platit Ochrannému svazu autorskému (OSA). Jenže svaz má za to, že je to neohlášená politická kampaň.

„Postupujeme v souladu s obecně závaznou vyhláškou o buskingu a řídíme se zákonem, kdy je nutné uhradit poplatky za busking OSA,“ vysvětlila mluvčí pražských Pirátů Martina Kameník Vacková. A kde je pirátská hrdost? Tahle strana přeci neuznává copyright ani autorská práva, všichni si mohou všechno na černo kopírovat, vysílat nebo provozovat a nic se nemá platit. Ale neposmívejme se těmto stárnoucím establishmentovým figurkám předstírajícím rebelství a podívejme se na to věcně.

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