Umlknou pirátské sirény? Nebojte se, ani platné zákony kampaň nezastaví

„Postupujeme v souladu s obecně závaznou vyhláškou o buskingu a řídíme se zákonem, kdy je nutné uhradit poplatky za busking OSA,“ vysvětlila mluvčí pražských Pirátů Martina Kameník Vacková. A kde je pirátská hrdost? Tahle strana přeci neuznává copyright ani autorská práva, všichni si mohou všechno na černo kopírovat, vysílat nebo provozovat a nic se nemá platit. Ale neposmívejme se těmto stárnoucím establishmentovým figurkám předstírajícím rebelství a podívejme se na to věcně.
Glosa 6. srpna 2026 17:30