V čem se mýlí Petr Pithart? Stejně jako Beneš se zachoval i „ctihodný“ de Gaulle

Na 12. prosinec loňského roku připadlo 82. výročí podpisu smlouvy mezi tehdejší československou exilovou vládou a Sovětským svazem. Tuto událost nanejvýš kriticky hodnotí někdejší český premiér Petr Pithart. Používá dokonce výrazy jako Benešova „velezrada, vydírání v Moskvě a největší škodná našich dějin“. A zároveň s tím tvrdí, že „nikdo z exilových premiérů okupovaných států ho nehodlal následovat“. Jenomže právě tady je kámen úrazu celé Pithartovy argumentace.
On do té Moskvy (a zároveň s tím i do Baku a Stalingradu, vzdát hold městu, které bylo tak strašně poničeno) letěl také Charles de Gaulle, velikán francouzských moderních dějin. Ten navázal kontakty s tehdejším SSSR již v prosinci 1940, kdy pověřil svého nejbližšího spolupracovníka Gastona Palewského, aby zašel za sovětským velvyslancem v Londýně Ivanem Majským a vyjádřil mu přímou de Gaullovu podporu a nedílně s tím i zájem o navázání strategického partnerství. A pouhé dva dny po zahájení Operace Barbarossa nařídil de Gaulle svým Svobodným Francouzům, aby se připravili na navázání oficiálních vojenských vztahů se SSSR. A po dalších dvou dnech se dočkal oficiálního uznání ze sovětské strany.
Dnes už dobře víme, že de Gaulle stupňoval svoji odbojovou aktivitu a že už v srpnu 1944 vstoupil do Paříže jako osvoboditel své země a jako její národní hrdina. A ve svém prvním velkém projevu předneseném v září 1944 vzdal obrovský hold Sovětskému svazu, jeho lidu a vojákům za to, jak se v kritické chvíli dokázali vzchopit, vyhnat agresora a ve strašně krutých bitvách zničit hlavní část jeho válečného potenciálu. Právě těmito slovy si velký de Gaulle vytvářel příznivé předpoklady pro výše vzpomínanou a pečlivě chystanou cestu do Moskvy.
Vyvrcholení přišlo dne 10. prosince 1944, kdy tehdejší ministři zahraničních věcí Georges Bidault a Vjačeslav Molotov za přítomnosti Josifa Stalina a Charlese de Gaulla (již ve funkci premiéra) podepsali Smlouvu o spojenectví a vzájemné pomoci mezi SSSR a Francií. A nikdo v té době nepředhazoval, že ten samý Molotov pár let předtím podepsal nechvalně známý pakt s Joachimem Ribbentropem.
Čtyři de Gaullovy pohnutky
Jaké byly hlavní pohnutky tehdejšího francouzského premiéra? Byly celkem čtyři. První z nich byla negativní: de Gaullovi nesmírně záleželo na tom, aby získal záruky, že se už nevrátí militaristické Německo, ve kterém spatřoval hlavního viníka druhé světové války a apokalyptických škod, které při tom byly napáchány. Proto tolik bojoval za podporu proti případné remilitarizaci Porúří a oblasti Sárska. Chtěl záruku, že už nepřijde žádná další německá agrese, kterých si jeho země užila opravdu dost: 1870–1871, 1914 a 1940.
Mezi pozitivními de Gaullovými pohnutkami nejvýše stála snaha, aby se na této úrovni potvrdil návrat jeho milované země mezi velmoci. Chtěl obnovit to, čemu Francouzi od nepaměti říkají „rang“, tedy místo v řadě těch nejvlivnějších a nejuznávanějších zemí. Právě touto smlouvou de Gaulle dokázal završit proces vyvedení své země ze stínu nedávného ponížení a znovu ji vrátit na světovou scénu. Jeho nejvyšším cílem bylo, aby Francie mohla s ostatními velmocemi znovu jednat jako rovný s rovným. Ve zpětném pohledu musíme ocenit, že se mu podařilo udělat z větru kuličku.
Veden výše uvedenými veskrze kladnými pohnutkami Charles de Gaulle letěl do SSSR a klidně si několikanásobně potřásl rukou se Stalinem. Tuto skutečnost uznávají všichni Francouzi, nikdo kvůli tomu na de Gaulla neplive a nevznáší proti němu tak těžká a emotivní obvinění, jako to dnes činí Petr Pithart při svých kampaňovitých útocích na Edvarda Beneše, při kterých nebere ohled na tragické historické okolnosti rozhodování a jednání jednoho ze svých předchůdců.
Zároveň s tím je třeba přiznat, že srovnání s de Gaullem ukazuje na jinou kontroverzi v chování Edvarda Beneše. De Gaulle prokázal velkorysost a nesmírnou odvahu, když jako premiér prosadil milost pro svého někdejšího velitele, kterým byl maršál Philippe Pétain, v první světové válce velký hrdina, ale potom symbol zrady a ponížení celé Francie. Přitom v létě roku 1944 vášně ve Francii hořely vysokými plameny, ale maršál popraven nebyl. Naproti tomu v naší osvobozené zemi byl popraven Jozef Tiso, což udělalo velkou zátěž na vztazích mezi Čechy a Slováky.
A velice srovnatelné byly také osudy Francie a Československa v prvních poválečných letech. Beneš si myslel, že vytvořil předobraz otevřené sféry vlivu SSSR, v jejímž rámci by se mohl zachovat systém více stran, smíšené ekonomiky a větší volnosti na poli zahraniční politiky. Také ho za to hodně chválili tehdejší američtí diplomati William Harriman, Charles Bohlen a další.
A jeho partner de Gaulle poznal, co je sebenaplňující se proroctví – velmi brzy se začalo ustupovat od demilitarizace Německa a jeho západní část byla deset let po válce přijata do NATO, čímž se dále vystupňovala bipolární konfrontace. Mezinárodní vztahy se ubíraly zcela jinou cestou, než ti dva chtěli, což ale nebylo jejich vinou.
I na tomto poli platí to, co skvěle vyjádřil brilantní britský historik Edward Carr: „Historik si nesmí hrát na soudce. Jakmile si na něj začne hrát, je zle.“