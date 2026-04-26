Za málo peněz hodně vody. Jak se dá za minimálních nákladů zajistit pitná voda ve městech globálního jihu

11:00
Pokračující klimatická změna vyhání stále více lidí z venkova do měst, což vytváří tlak na infrastrukturu a služby. To se týká i dodávek vody v afrických městech. V Etiopii se za poslední dekádu zvýšil počet obyvatel ve městech o cca pět procent a to i přesto, že Etiopie je jedna z nejméně urbanizovaných zemí v Africe. Radnice a municipality nejsou na nárůst obyvatel připraveny a stále více lidí je závislých na omezených zdrojích vody, jimiž místní vodárenské společnosti disponují.

Ilustrační snímek. | foto: Tereza Hronová

Například v osmdesátitisícovém městě Shone na jihu Etiopie má pouhá jedna třetina obyvatelstva stabilní dodávku pitné vody. Rostoucí nároky naráží na zmenšující se finanční zdroje, které má rozvojová pomoc k dispozici.

Vyřešit rébus, jak za málo peněz udělat co nejvíc muziky, se ve světě snaží i česká neziskovka Člověk v tísni. Zajištění dostupnosti k pitné vodě neznamená jen kopat studny nebo instalovat vodovodní potrubí. Je potřeba modernizovat celý systém, který funguje po desetiletí bez významných změn. A není to kupodivu raketová věda. Stačí mít zkušenosti a znalosti o tom, jak zásobování pitnou vodou v Etiopii funguje.

Digitalizace systému

Jan Faltus, expert na vodohospodářství a koordinátor vodních projektů Člověka v tísni.

Člověk v tísni vytvořil ve spolupráci s městem Shone program rozvoje kapacit, který kromě série školení obsahuje i digitalizaci správy vodních zdrojů. Jak uvádí manažer místní vodárenské společnosti Tessema Hagena: „Manuální systém, který jsme tu měli donedávna, byl neudržitelný a naprosto neefektivní. Nebyli jsme schopni ani udržet registr obyvatel, kteří od nás vodu odebírají“. Společnost se topila v dluzích a základní fungování zachraňovaly dotace z napjatého městského rozpočtu. Neefektivní způsob a čerpání a distribuce vody v zastaralých sítích má za následek až padesátiprocentní ztráty, což se negativním způsobem projevuje na finančním zdraví společnosti.

Přitom v samotné Etiopii existují pozitivní příklady, jak se za minimálních nákladů lze vypořádat s rostoucími nároky na množství dodané vody. Kromě nutného rozvoje infrastruktury jde především o digitalizaci systému. V letech 2023-2025 propojil Člověk v tísni vodárenskou společnost v Shone se softwarovou firmou, která celý systém správy vody převedla do digitální podoby. Dále došlo na zpřesnění měření produkce a distribuce a také na pravidelné měření kvality vody.

Digitalizace otevřela vodohospodářským společnostem oči.

Najednou jsou k dispozici přesná data, tolik potřebná pro rozhodovací procesy, analýzy a efektivní správu vodních zdrojů. Nejdůležitější posun ale nastává ve finančním zdraví. Firmy jsou schopné generovat zisk pro nutné investice do rekonstrukcí vodovodních sítí a nejsou závislé na dotacích z městského rozpočtu.

Smysluplná změna

Efektivní správa zvyšuje zájem investorů a dostupnost investičních úvěrů. Adaptace na moderní technologie je u běžných občanů, zejména u mladých, mnohem rychlejší než u státního aparátu. Dálkové měření a odečty vodoměrů pomocí QR kódů jsou tedy pro zákazníky přirozenější než pro vodohospodáře, kteří službu poskytují.

I když jsou investice do rozvoje a modernizace vodovodních sítí nutností, je vidět, že i za málo peněz vložených do systematizace a digitalizace správy vodních zdrojů lze dosáhnout hmatatelných úspěchů. Za tři roky práce Človeka v tísni v jižní Etiopii se obrat devíti vodohospodářských společností ztrojnásobil. Jak poznamenává manažer projektu Abebaw Smeneh: „Smysluplná změna nevyžaduje masivní investice, ale chytré a cílené využití dostupných finančních prostředků.“

Autor je expert na vodohospodářství a koordinátor vodních projektů Člověka v tísni

