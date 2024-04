Pláč drobných střádalů. Banky chtějí vydělat a zkoušejí, co jim klient dovolí

Výše úroků u nás často závisí na mnoha podmínkách, kterých si ne každý všimne nebo je složité je plnit a sazby klesají dost rychle. Vysoká sazba uvedená v reklamě je tak vázána na výši vkladu, používání bankovnictví v mobilu, placení kartou atd. atd. Je to pochopitelné, banky nejsou charita, chtějí vydělat a zkoušejí, co jim klient dovolí.

Navíc výše úroků klesá. Opět často zajímavým způsobem. Třeba u České spořitelny, kde základní úroková sazba ze spořicích účtů bude nula a k tomu se připočte kdykoliv zrušitelný marketingový bonus. Banky tak mohou sazby rychle snížit nebo naopak zvýšit, aby nemusely platit vyšší daně.

Co s tím? Investování třeba do zlata či akcií není pro ministřádaly řešením. Potřebují mít peníze pohotově k dispozici. Lze ale rychle přejít s úsporami tam, kde jsou vyšší úroky. Je to snadné a vklady do 2,5 milionu korun jsou plně pojištěné. Bohužel část lidí, zejména klientů velkých bank, je u nás neuvěřitelně konzervativních. A na to velké finanční ústavy sázejí.