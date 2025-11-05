Doktoři a inženýři do každé rodiny i poslanecké lavice. Že opsali diplomku, je spíš detail

Jak zjistil veřejnoprávní iRozhlas.cz, tahle paní svou diplomku opsala v míře nebývalé, její originální ucelený text začíná až na 51. straně práce. Zhruba polovina její 87stránkové diplomky pochází z cizích textů, přičemž chybí odkaz na zdroj. Diplomantka celé pasáže kopírovala metodou CTRL+C, CTRL+V, bez jakýchkoli změn.
Když ji rozhlasoví novináři konfrontovali, řekla, že si na nic nepamatuje, školu totiž končila v roce 2008. Postoj vysoké školy byl též šalamounský, dnešní vedení paní Němcovou kritizuje: „Při zpracování diplomové práce došlo k porušení závazných pokynů pro práci se zdroji.“ Svatá pravda, avšak také škola se na nějakou kontrolu vykašlala a o tom raději mlčí.
Závěr je pro paní inženýrku šťastný, titul ji není možné odebrat a jak vedoucí její diplomové práce, tak oponent jsou již mrtví, takže vůbec nic neřeknou. Paní Němcová je poslankyní za SPD, takže jí asi ani ta ostuda nijak nepřekáží. A celý příběh tady vlastně končí bez pointy.
Tituly pro ctižádostivce
Zde je možná potřeba připomenout, že podobné příhody nejsou pouze tuzemskou specialitou a podvádějící poslanci, ba i ministři se objevují i v zahraničí. I u nás máme své výtečníky mezi prominenty. Michal Hašek, druhdy přední představitel ČSSD, obdržel titul JUDr. na univerzitě ve slovenském Sládkovičovu. Škola se pokoušela práci utajit, avšak nakonec ji kolegové z MF DNES ofotili přímo ve školní knihovně a ukázalo se, že diplomová práce by za normálních okolností neobstála ani jako seminárka. Jenže ctižádostivci chtějí tituly a na studium nemají čas ani chuť, takže zejména soukromé vysoké školy jdou „štěstíčku naproti“.
Pro úplnost je však třeba připomenout, že zejména po našem vstupu do EU vznikla obrovská potřeba, aby mnozí úředníci a státní zaměstnanci získali vysokoškolský diplom a za tím účelem vznikla spousta soukromých škol, které dodávaly tituly takřka bezbolestně. Můžeme se na to dívat i tak, že paní Němcová má smůlu, neboli pyká za to, že se stala poslankyní. Kdyby zůstala učitelkou a místní zastupitelkou, po její diplomové práci by ani pes neštěkl.
Než se začaly diplomky prověřovat kvůli plagiátům, absolvovaly tyto vysoké školy tisíce studentů, kteří mohli mít pocit, že se na nějaké to opisování nikdy nepřijde. Samozřejmě ne všichni své práce opsali, ale málo jich rozhodně nebylo. Dnes se s tím fakticky nedá nic dělat a patrně by to ani nemělo smysl. Jelikož pokud si úředník, s jehož prací panuje všeobecná spokojenost, opatřil touto cestou (podvodem) titul, je to vlastně v pořádku a dosvědčuje to, že vysokoškolské vzdělání je v takových případech zbytečné a celé to vlastně byla hlavně buzerace.
„Výroba“ absolventů
Před lety se ve velkém opisovalo, nyní si nechávají studenti psát texty umělou inteligencí. Otázka, zda s tím vysoké školy nějak usilovně bojují, je na místě. Možná samy tvrdí, že ano, nicméně pravda to není, dnešní studium je totiž do značné míry pouhou „výrobou“ absolventa, a ta klade důraz na efektivitu, tedy na co nejlevnější „výrobek“. V Česku lze absolvovat dokonce i veřejnou vysokou školu, aniž by jedinec přečetl vůbec nějakou knihu. To je smutné, ale nepozorujeme, že by vysoké školy nějak kolektivně bily na poplach. Není divu, že IQ populace klesá, je-li čistě formálním a politickým cílem míti co největší podíl vysokoškoláků v populaci.
Paradox tkví v tom, že stále existují obory, které neošvindlujete, třeba jadernou fyziku či matematiku. Stavební inženýři také nemohou získat titul, aniž by uměli počítat, a medicínu neabsolvujete napsáním vyprávění o tom, jak je to krásné, když se zachraňují životy. Mezi diplomy existují propastné rozdíly, a pokud necháme vysoké školy jejich autonomnímu „samoplození“, čeká nás jen další zaostávání. Nehledě ke skutečnosti, že jedni museli na získání diplomu intenzivně pracovat, zatímco druzí si jen „trošku“ zaopisovali.