Plagiátorství coby znak systému

Názor

Pomalu si na to zvykáme a stává se to národním folklorem. Mám na mysli nařčení z plagiátorství, které se někdy prokáže (vždy je to ovšem tvrzení proti tvrzení) a jindy ne. Pro nařčeného to v každém případě znamená zhoršení reputace, ať je konečný verdikt jakýkoliv.