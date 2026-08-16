Platformová ekonomika. Miliardy v ohrožení? Nikoliv, jen odborářský strašák plný faulů

Ve veřejné debatě se stále častěji pracuje s nejhorším teoreticky myslitelným scénářem, jako by šlo o nejpravděpodobnější budoucnost. Nejdříve se zvolí extrémní předpoklad, následně se jeho dopady vynásobí počtem potenciálně zasažených lidí a výsledná částka se představí jako škoda, která nevyhnutelně nastane. Takový postup může být účinným politickým nástrojem. S ekonomickou prognózou má ale společného jen hodně málo.
Čerstvým příkladem je probíhající debata o platformové práci a implementaci evropské směrnice o pracovnících platforem. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo návrh zákona a udělalo přesně to, po čem všichni dlouhodobě voláme – připravilo úspornou transpozici, která se drží evropského rámce a nepřidává k němu další plošná omezení podnikání. Skutečně nemusíme být pořád mistři světa v goldplatingu!
|
Slabý prezident, slabé veto, naštvaná vláda. O rozpočtových pravidlech by se ale mělo diskutovat
Odborům se ale tato minimalistická transpozice bez dalších zbytečných omezení podnikání nelíbí. A tak odboroví předáci začali mluvit o roztrhání trhu práce na kusy, masovém převádění zaměstnanců do postavení formálních živnostníků, rozšíření švarcsystému, oslabení zaměstnaneckých práv… A především straší mnohamiliardovými výpadky veřejných rozpočtů.
Jistě, riziko fiktivní samostatnosti v ekonomickém vztahu jedinec-firma nepochybně existuje, ale stát už dávno tyhle situace umí právně kvalifikovat a postihovat. Pracovník by neměl být označen za podnikatele, pokud ve skutečnosti pracuje podle pokynů jediné společnosti, nemůže ovlivnit cenu ani způsob výkonu práce a nese podnikatelská rizika bez odpovídající podnikatelské svobody. Na tom se všichni shodneme.
Z existence tohoto problému však ještě nevyplývá, že se zaměstnanecký poměr začne masově rozpadat. Ani že stát nedokáže „maskování ve firmách“ odhalovat. A už vůbec ne, že lze údajný rozpad současného uspořádání pracovněprávních vztahů prezentovat částkou 120 miliard korun, která vzniká mechanickým vynásobením odhadovaného rozdílu v odvodech předpokládaným přesunem půl milionu lidí. Zveřejněný propočet sice ukazuje základní aritmetiku, neříká ale nic přesvědčivého o pravděpodobnosti, že k takto masovému přesunu skutečně dojde, v jakém časovém horizontu ani v jakých profesích. Odborový scénář navíc zřejmě implicitně pracuje s podstatně širším pojetím závislé práce, než jaké vyplývá z předloženého návrhu MPSV.
Stress test není prognóza
Nejdůležitějším problémem odborářských tvrzení je záměna stress testu za predikci. Můžeme modelově spočítat, co by se stalo, kdyby se například půl milionu zaměstnanců přesunulo do režimu OSVČ a odvádělo výrazně méně na sociálním a zdravotním pojištění. Výsledkem skutečně může být částka v řádu desítek miliard korun. Takový výpočet však dokazuje pouze to, že velké číslo vynásobené jiným velkým číslem vytvoří ještě větší číslo.
|
Sněmovna je plná zákonodárců-kutilů, kteří vyrábějí zmetky a ještě se tím chlubí
Neříká nic o tom, zda se půl milionu lidí opravdu přesune, v jakém časovém horizontu, ve kterých profesích ani za jakých podmínek… Neříká, jestli bude trh schopen tolik platformních pracovníků akceptovat v sektorech, kde tento styl organizace práce teoreticky dává smysl. Nezohledňuje reakci zaměstnanců, růst odměn OSVČ, kontrolní činnost státu, rozhodování soudů nebo skutečnost, že nezanedbatelná část lidí platformovou práci vykonává jako vedlejší a dobrovolný zdroj příjmu.
Pokud se zveřejní teoretický konečný účet a počet osob potřebný k jeho dosažení, ale nikoliv věrohodné zdůvodnění, proč by právě půl milionu zaměstnanců mělo změnit svůj status, stále nejde o prognózu. Jde o ilustraci předem zvoleného krajního scénáře. Ekonomická analýza musí vždy rozlišit různé varianty, například základní s nízkým rizikem, střední scénář a pak extrémní s vysokým rizikem. Především pak musí uvést, jak pravděpodobné jednotlivé varianty jsou. Extrémní scénář může být důležitým varováním, ale nesmí být prezentován jako centrální očekávání.
Výpadek příjmů není automaticky škoda ekonomiky
Dalším argumentačním faulem je záměna hrubého výpadku pojistného za celkovou ekonomickou škodu. Pokud určitá osoba zaplatí méně na odvodech, veřejné rozpočty skutečně získají méně peněz. To je legitimní fiskální problém. Není ale metodicky správné tuto částku bez dalšího označit za škodu ekonomiky.
Část prostředků zůstává pracovníkovi nebo firmě a může se proměnit ve spotřebu, investice či vyšší odměnu. Flexibilnější práce může některým lidem umožnit vstup na pracovní trh, kombinaci zaměstnání s péčí o děti nebo získání vedlejšího příjmu.
|
KUPKA: Komu začíná patřit Česká republika? Vláda má dvě tváře, ale žádnou páteř
Na druhé straně mohou vzniknout budoucí náklady spojené s nižším důchodovým zabezpečením nebo nedostatečným pojištěním pracovníků, pokud se na ně lidé nepřipraví sami prostřednictvím penzijního spoření, investování atd. Pokud ale živnostníkovi zůstane více peněz, může si část z nich investovat do vlastního zajištění se na stáří nebo lepšího vzdělání svých dětí. Protože nelze automaticky předpokládat, že to udělá každý, je možné tento problém řešit.
Právě proto je třeba počítat čistý dopad jakékoliv změny, nikoliv pouze jednu viditelnou položku veřejných příjmů. Není to lehké spočítat, a proto je na takový výpočet nutné vynaložit zdroje. Ale mluvit o škodách v desítkách či dokonce stovkách miliard bez tohoto rozlišení je ekonomicky zavádějící.
K dobré politice potřebujeme data
Odbory i další zájmové skupiny mají plné právo upozorňovat na riziko falešné samostatnosti a na možné oslabování příjmů sociálního systému. Pokud ale pracují s dopady v řádu mnoha miliard korun, měli by zveřejnit model, na němž je odhad založen, a podrobit ho veřejné kontrole.
Kolika pracovníků se scénář týká? Jaký podíl zaměstnanců má podle modelu změnit status? V jakém časovém horizontu? Jaké profese jsou zahrnuty? Jak se počítají odvody OSVČ? Jak model zohledňuje reakce firem, pracovníků, inspekce práce a soudů? A jde o nejpravděpodobnější variantu, nebo pouze o hypotetický horní odhad? Bez odpovědí na tyto otázky nelze poznat, zda částka popisuje realistické fiskální riziko, nebo pouze matematický důsledek extrémního předpokladu, jehož prezentace vyvolává politické obavy a přitahuje mediální pozornost.
|
Je ekonomie vůbec věda? Jak před 35 lety vznikal CERGE-EI a kolik těžkostí to provázelo
Veřejná politika musí pracovat i s krizovými scénáři. Neměla by jim však automaticky přiznávat status prognózy. Nejhorší představitelná budoucnost není totéž co budoucnost nejpravděpodobnější. A násobení hypotetických počtů hypotetickými ztrátami ještě není ekonomická analýza.
Autor je ekonom. Působí jako ředitel v CETA – Centru ekonomických a tržních analýz, je poradcem v České asociaci pojišťoven. Byl členem NERV v předchozí vládě.