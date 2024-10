Ať se platy politiků určují podle mediánu. A proč neobstojí argument o neúplatnosti

Je důležité si uvědomit, že průměrná mzda bývá zkreslena vysokými příjmy nejbohatších jedinců. Z tohoto důvodu průměrná mzda již tolik logicky neodráží situaci běžného zaměstnance.

Dvě třetiny zaměstnanců v Česku totiž na tuto průměrnou mzdu nedosáhnou, a proto je otázkou, zda by mzdy politiků a soudců neměly být spíše navázány na medián mezd, který lépe reflektuje realitu příjmů většiny populace.

Rozdíly mezi mediánovou a průměrnou mzdou

Mediánová mzda, na rozdíl od průměrné, představuje hodnotu, při které je přesně polovina zaměstnanců pod touto hranicí a polovina nad ní. Tato statistika není ovlivněna extrémně vysokými příjmy malého procenta zaměstnanců (zde paradoxně včetně platů samotných ústavních činitelů), což ji činí relevantnějším ukazatelem pro popis ekonomické situace obyčejných lidí.

Pakliže jsou například tři zaměstnanci s výší platu nebo mzdy 20 tisíc, 30 tisíc a 90 tisíc Kč, je medián těchto mezd 30 tisíc Kč. Průměrná mzda je však v takovém případě vyšší – vypočte se jako součet mezd/platů děleno počtem zaměstnanců (tady 20 tisíc + 30 tisíc + 90 tisíc korun děleno třemi pracovníky). V citovaném případě by tedy průměrný plat byl 46 666 Kč. Což je oproti mediánu rozdíl skoro 17 tisíc hrubého.

Vyššími platy proti korupci? Nesmysl

Další úhel pohledu. V souvislosti s platy našich poslanců, senátorů, ministrů a soudců mne pokaždé ohromí a současně hlavně zamrzí odůvodňování, že vysoké platy údajně musí mít, aby byli neúplatní. A tedy nepodléhali korupci.

K jádru platového pudla – takovou argumentaci nutno rázně odmítnout! Ze zákona musí být v Čechách, na Moravě a ve Slezsku neúplatný každý, i když bere pouhých dvacet jedna a půl tisíc hrubého a nedostává k tomu ani stravenky, ani poukázky na slevu na dentální hygienu.

Byl by snad osvobozen právník z katastrálního, živnostenského nebo finančního úřadu, který by bral úplatky s odůvodněním, že je jeho plat sotva třetinový, než má soudce či poslanec?

Politici blíže občanům

Navázání platů vrcholných politiků a soudců na mediánovou mzdu by vedlo k lepší reflexi sociálních a ekonomických podmínek většiny zaměstnanců a zvýšilo by důvěru veřejnosti v to, že političtí a justiční představitelé a představitelky mají blíže k realitě života běžných občanů, o jejichž životech často rozhodují.

A stejně tak je nutno odmítnout hojnou argumentaci, že vyšší platy jsou údajnou pojistkou proti korupci. To je naprosto absurdní argumentace. To bychom pak lidem s nižšími příjmy mohli rovnou – v souladu se zásadou legitimního očekávání, jak rád píše český Ústavní soud – umožnit majetkovou trestnou činnost, aby si své příjmy dorovnávali směrem k mediánu nebo rovnou k průměrné mzdě (v soukromém sektoru) či platu (ve veřejném sektoru).