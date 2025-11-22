Sáhnou si politici na platy? Možná později, hlavně by do nich pořád neměli vrtat

Když však média upozornila, že platy poslanců a dalších ústavních činitelů od ledna skokově vzrostou, rodící se koalice si vzpomněla a začala inzerovat, že platy od ledna zmrazí. To by se jim bývalo bylo možná povedlo jedině ve stavu legislativní nouze, kdy by bylo možno přeskočit mnoho kroků řádného legislativního procesu.
Jenže k tomu je potřeba získat hlasy opozice a ta nesouhlasí. Jestli jen proto, že nechce svým protivníkům pomáhat, nebo proto, že si našla lepší výmluvu, jako například Marian Jurečka, je úplně jedno. Jurečka prý chce do novely zákona implantovat paragrafy týkající se kumulace funkcí. Jeden by zde suše poznamenal, že pan Jurečka se do věci pouští až ve chvíli, kdy mu žádná kumulace funkcí nehrozí.
Z téhle legislativní iniciativy rodící se koalice rozhodně nic nebude. Trochu reálněji vypadá slib, že by se s platy politiků mohlo něco udělat až od ledna 2027.
ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, shodla se nová koalice
Mají politici peněz víc než dost, jak řekl předseda Motoristů Petr Macinka? Z hlediska řadového občana s průměrnou, natož mediánovou mzdou jistojistě. Vtip poslaneckého platu navíc spočívá v tom, že ten základní, který bude od ledna 115 tisíc korun, lze solidně nafukovat nejrůznějšími příplatky za funkce, takže se i nějaké to případné „zamražení“ lehce kompenzuje funkcemi ve výborech či podvýborech, přičemž se podvýbory ani scházet nemusejí. Zkrátka ani melodramatické zastropování platů nezabrání tomu, aby si poslanci sami po dohodě neurčili, kolik budou mít na výplatní pásce. A to se nebavíme o náhradách.
Poslanec Macinka má nepochybně pravdu a přizvukuje i letitému trendu velice nízkých mezd v Česku. Miliardářští kamarádi tomu určitě zatleskají. Proč někomu solidně platit za práci, když ho můžu ošidit?
Odhoďte mrazáky
Pokud by se měli poslanci vůbec zabývat svými platy, což činí často, navzdory skutečnosti, že je má určovat automat, měli by to udělat fundamentálně. Za prvé by se měli shodnout na tom, zda své platy svazovat se soudci a státními zástupci, kteří si v drtivé většině případů u Ústavního soudu pro sebe peníze vymohou. To je první bod, další bod by mohl znít: nespoléhejme na automat, protože jej stejně nerespektujeme. Koneckonců nekonečné tahanice vždy vyvolá okamžik, kdy skončí „zamražovací“ etapa a následuje skokové zvýšení platů, které budí pohoršení. Následné další demonstrativní „zamražení“ generuje opětovné skokové zvýšení, zcela dle písně Pes jitrničku sežral…
Volby zpátky do jara: připraví se poslanci o čtyři platy?
Důležitým bodem fundamentální revize by měly být též náhrady. Mají vůbec existovat? Stanovíme-li plat poslance dostatečně velkoryse, nic takového nepotřebuje, na nějaké odborné expertízy mají mít rozpočty jednotlivé stranické kluby. Zkrátka praxe, kdy poslanec žije převážně z náhrad a celý plat uspoří, působí velmi zvláštně.
Otázku, zda se platy „služebníků státu“ mají řídit automatickým vzorečkem, by měl možná zodpovědět nějaký tým sociálních psychologů či sociologů. Rozhodně se automat, který poslanci „opravují“ každý druhý rok, jeví jako nesmyslný. Jakýkoli konsenzus dvousethlavé sněmovny může být velmi nestabilní a pokušení dělat ze sebe před voličem skromného hrdinu je veliké. Populistický majstrštyk by byl, kdyby si poslanci odhlasovali, že zaplaceno dostanou podle toho, kolik na ně občané dají ve veřejné sbírce. Ale k tomu, doufejme, nedojde.