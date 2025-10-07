Platy soudců se vymkly a rostou disproporčně, zásluhou Ústavního soudu

Ústavní soud | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Martin Zvěřina
Komentář
Ústavní soud podle očekávání většiny právníků hodil vládě Petra Fialy na hlavu dočasné zmrazení platů soudců a nařídil jejich zpětné proplacení. Ministerstvo spravedlnosti už slíbilo, že uposlechne a peníze soudcům pošle. Ústavní soud už se platy soudců zabýval po dvacáté, je tedy zjevné, že je to neuralgický bod.

V nálezu je řečeno, že vláda nerespektovala předchozí verdikt Ústavního soudu a postupovala vědomě nezákonně. Legislativní postup, který byl již jednou označen za nezákonný, nesmí být použit znovu. Nehledě k tomu, zákon platil retroaktivně, schválený byl 7. 3. 2025 s tím, že platil od prvního ledna téhož roku, na to si však u Ústavního soudu nikdo nestěžoval a proto se tím soud nezabýval (nemohl). Důvodů pro zrušení bylo dostatek, též pro káravý tón soudců.

Brněnský tribunál se také opřel do vlády za to, že neprojednala svůj záměr se soudci, což jí ukládaly předchozí verdikty. Tohle je jasná výtka směrem k Fialovu kabinetu, který si dialog představuje svérázně.

