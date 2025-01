Sedm set tisíc za jedinou schůzi? Dejte poslancům pořádné platy, ať je jim hanba fixlovat

Nezabývejme se otázkou, zda platy zmrazovat, jak navrhuje opozice, či je zvedat, jak si přeje koalice. Nechme stranou též otázku platů soudců, které dělají mnoho zlé krve, a jak dopadnou, budeme moci říci teprve poté, co sněmovna dokončí třetí čtení. Z něj též vyplyne, zda se budou soudci o svou odměnu za práci opět soudit.

Podívejme se na poněkud stereotypní debatu o výši poslaneckých platů okem praxe. Jak upozornil nejnověji deník Právo, poslanci si velmi často přilepšují ke svému základnímu platu množstvím nejrůznějších funkcí. Zde nejde o šéfy jednotlivých komor či poslaneckých klubů, to jsou politicky velmi náročné pozice, ani o vedení výborů, které mají spousty práce se zpracováním třeba jen návrhů zákonů.

Ve sněmovně je ale například 63 podvýborů, v jejichž čele vždy stojí předseda a ten dostává za svou činnost 21 tisíc korun měsíčně. Jsou samozřejmě podvýbory, které fungují a scházejí se pravidelně. Ale třeba podvýbor pro environmentální legislativu se sešel za celé volební období jedinkrát a přesto jeho předsedkyně, poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová, inkasovala okolo 700 tisíc korun.

Poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová (14. června 2024) FOTO Ladislav Křivan

Nejde však o paní Peštovou ani o jiné i koaliční poslance, kteří předsedají podvýborům, scházejícím se tak zřídka, že jejich existence nemá smysl. Tahle praxe, kdy si 200 poslanců rozděluje několik stovek funkcí, které mohou být teoreticky všechny placené, však dokládá, že debata o nominálním poslaneckém platu je matoucí. Sběratelé funkcí mohou základní plat podstatně navýšit a přilepšit si ještě o mnoho hmotných výhod, kanceláří počínaje a autem s řidičem konče. S kumulací funkcí je to jako s paušály na asistenty, jsou poslanci a senátoři, kteří neváhají jako asistenta/asistentku zaměstnat svého partnera a vydávají to za skvělou věc. Zkrátka, bez ohledu na to, k čemu se příští týden dohandrkují na plénu sněmovny, a to, co nám budou vykládat, se nakonec vzájemně, pomocí vedlejších funkcí, poslanci a senátoři přikrmí natolik, aby se cítili finančně zajištění.

Velkorysé platy bez náhrad

Teoreticky je 281 poslanců a senátorů tou nejužší elitou národa a přesto jim stojí za to dětinsky podvádět, čachrovat s náhradami a zaměstnávat příbuzné. Řešení je přitom relativně jednoduché a už se mnohokrát nabízelo, dejme poslancům a senátorům opravdu velkorysé platy a nedávejme jim pro změnu žádné paušální náhrady. Kdyby poslanec dostával třeba čtvrt milionu, musela by mu být hanba, že si nechává proplácet enormní nájem za poslaneckou kancelář, kterou má v domě svého švagra.

A jestli myslíte, že nikoli, že poslanci a senátoři jsou tvorové bez svědomí a společenské odpovědnosti, byl by na ně alespoň větší tlak ze strany voličů, případná nenasytnost by byla lépe vidět. Bylo by zřetelnější, kdo si přišel do politiky pro peníze a kdo chce něco měnit. Také administrace náhrad by byla daleko transparentnější. Poslanec, který by musel každý výdaj, který si chce nechat proplatit, zdůvodňovat a nemusel by jej vždy dostat proplacený, bude opatrnější v tom, co si naporoučí.

Politika je velmi nevděčná profese a měla by být dobře placená, jinak se tam pohrnou zejména lidé, kteří neuspěli ve svých občanských povoláních, případně lidé sebevzhlíživé sebestřednosti. Přejme politikům alespoň to, co dopřáváme lékařům, ale chtějme po nich na oplátku transparentnost.